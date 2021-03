¿A qué apuesta la UDI? Partido presiona a Chile Vamos para invitar formalmente a Sichel a la primaria

El lunes en la tarde se reunió la comisión política de la UDI. En la instancia, el presidente del partido, el diputado Javier Macaya, planteó un tema a debatir: la conveniencia o no de que al candidato presidencial independiente Sebastián Sichel se le invite, de manera formal, a participar de las primarias de Chile Vamos.

En el partido liderado por Macaya aún falta zanjar -y esperan hacerlo tras las elecciones de abril- si Joaquín Lavín y Evelyn Matthei irán los dos o solo uno de ellos a esos comicios y con qué fórmula se determinará ello si se da el último escenario. Así, mientras varios militantes creen que Lavín debería llegar solo a esos comicios pues se mantiene liderando las preferencias presidenciales en las encuestas de opinión, otro grupo de dirigentes han manifestados sus resquemores con su candidatura. Es el caso de la expresidenta UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien afirmó a La Tercera Domingo que “si la primaria fuese hoy, no votaría por Lavín”, y del senador Alejandro García-Huidobro, quien dijo a radio Biobío que “hoy día, yo tampoco votaría por Lavín en una primaria de Chile Vamos. Creo que hay falta de claridad en muchas cosas”.

No obstante este escenario, la UDI está empujando que al expresidente del Banco Estado se le envíe una carta oficial por parte de Chile Vamos, lo que despierta las dudas de otros partidos. Según apuntan algunos en el gremialismo, una primaria más participativa es más conveniente para la eventual carta gremialista a las primarias.

En ese sentido, la cita de la comisión política del lunes se analizó que lo mejor era que estuviera Sichel en la primaria del bloque. Esto, porque, según se dijo, la “unidad” es el camino. Y también por estrategia: el asunto sería evitar que el electorado de Sichel se sienta “herido” si pareciera que lo quieren bajar por secretaría, lo que puede ser perjudicial en una eventual primera vuelta.

En esa línea, en la colectividad -sobre todo los que quieren que Lavín sea el único candidato UDI en las primarias- dicen que el alcalde de Las Condes y Sichel tienen públicos diferentes, “no se topan tanto” y juntos convocan a un electorado más transversal y nuevo hacia Chile Vamos. Y, en esa línea, algunos transmiten que la participación de Sichel en los comicios del sector perjudica más al abanderado de RN, Mario Desbordes, que a Lavín.

De hecho, según el entorno del exministro de Desarrollo Social, desde el equipo de Lavín le han transmitido a Sichel que quieren que esté en las primarias. Una postura que el propio alcalde de Las Condes le habría planteado directamente.

Así, en la UDI pretenden despejar el tema de Sichel aunque ha sido cuesta arriba. De hecho, el mismo lunes Macaya se reunió de manera virtual con su par de Evópoli, Andrés Molina, cita a la cual no llegó el presidente de RN, Rafael Prohens. En la instancia, nuevamente se discutió si enviar o no una carta formal a Sichel. Otra vez no hubo acuerdo.

Los UDI que ya tienen foto con Sichel

Todo esto pasa en la UDI mientras hay candidatos a concejales y a constituyentes que ya se están sacando fotos de campaña con Sichel.

La semana pasada se fue a retratar y a hacer videos con él -durante una sesión que se hizo en el sector Carrascal- Francisco Moreno, sobrino de Jaime Guzmán y candidato a constituyente por el distrito 8 (Maipú, Estación Central y otras comunas). El ex subsecretario de Hacienda le pidió ese apoyo. También lo hizo con Evelyn Matthei y con Lavín; los que lo conocen dicen que Moreno se considera lavinista, pero que no ve problema en hacer esto con Sichel: se conocen desde que estudiaban derecho.

También hizo lo mismo Macarena Letelier, candidata en cupo UDI por el D10 (Providencia, Santiago, Ñuñoa y otras).

Pero además Sichel recibió hace pocos días a entre una decena y 15 candidatos a concejales gremialistas de comunas como Renca, Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba y Pedro Aguirre Cerda. A algunos de ellos los llevó Alfredo Galdames, militante histórico, casi desde la fundación de la UDI y que en su día colaboró con Pablo Longueira y Luis Cordero en el armado del departamento poblacional del partido (ese que hizo suyo el lema de Jaime Guzmán de ir a “disputarle palmo a palmo las poblaciones a los comunistas”).

Galdames viene diciéndole a quien quiera oírlo desde el año pasado que está cuadrado con Sichel y que su candidato no es Lavín. Cree firmemente que la UDI “abandonó el proyecto fundacional del partido en que íbamos a los sectores populares a mostrarles las ideas de la economía social de mercado, pero el partido se ablandó y ahora lo vemos disputándole a los sectores acomodados”.

Dice que él y otros militantes de dicha comunas “vemos que Sebastián Sichel representa ese prototipo de chileno al que la UDI algún día representó, que viene de sectores populares y es de esfuerzo. Él vivió en el Pasaje Los Plátanos de La Pincoya y conoce bien este mundo”. Y que lo de las fotos fue porque “me pidieron que les consiguiera una foto con él”.

Galdames le critica a Lavín que “su estrategia, si llega a gobernar, ya la intentó Sebastián Piñera, que tenía más legitimidad que él, con esto de acercarse al adversario y tratar la unidad nacional. A Piñera no lo escucharon. No veo cómo Lavín va a ser escuchado si no tiene la legitimidad de Piñera, quien votó por el NO y venía de la tradición DC”.