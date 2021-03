Jacqueline van Rysselberghe: “Si la primaria fuese hoy, no votaría por Lavín”

“Como presidente de partido, uno siempre se está midiendo en las declaraciones que hace, porque está representando a un colectivo y tiene que tener ese respeto de tratar de representarlos de buena manera a todos. En ese sentido, sí disfruto mucho más la libertad de estar representándome a mí y a mis electores solamente”.

Bueno, de eso se tratan los siguientes párrafos. Dos meses y medio después de dejar el mando de la UDI luego de la derrota de un hoy desaparecido Víctor Pérez ante Javier Macaya, la senadora por el Biobío dice acá algunas cosas que antes no podía.

Sin el cargo tampoco va a tener que poner la cara si algo le sale mal al partido en la megaelección de abril, pero como aspira a ser reelecta en la Cámara Alta a fines de año, la municipal le importa harto. Hoy está -lo dice así- “disfrutando estar desplegada territorialmente en mi región, ayudando a los candidatos”.

¿Cuál será el piso para un “buen” resultado municipal de la UDI?

Que mantengamos o aumentemos el número de alcaldes y que ojalá aumentemos el de concejales. Tuvimos un problema con la inscripción de candidatos y se quedaron abajo concejales que no pudieron ingresar al Servel. Pero espero que nos vaya bien, y juega un poco a favor que hay muchas listas compitiendo.

¿Y en constituyentes, con Chile Vamos en una sola lista junto a los Republicanos de Kast?

Debiéramos estar holgadamente por sobre el 33%. Pero lo importante es que sean constituyentes valientes: que no cedan al populismo, que no quieran pasar a la historia con un aplauso fácil. Que estén dispuestos a defender las ideas de la centroderecha.

¿Pone las manos al fuego por Camila Merino ganando la alcaldía de Vitacura y Daniela Peñaloza la de Las Condes? He oído a dirigentes UDI que temen una derrota en esta última a manos del Partido Republicano.

Mira, fui campeona nacional y si hay algo que tengo claro es que no hay carrera ganada hasta que se cruza la meta. Tengo certeza que ambas tienen las mejores expectativas para ganar. Pero hasta que no se cuenta el último voto no hay que dar ninguna carrera por ganada.

Entonces, hay opciones de que Cristián Araya gane en Vitacura y Gonzalo de la Carrera en Las Condes, ¿o no?

Si la elección fuera hoy día, creo que no. Pero queda un mes de campaña.

“No podemos dar carta blanca”

Si Peñaloza pierde en Las Condes, ¿qué pasa con la candidatura presidencial de Joaquín Lavín?

Daniela Peñaloza es una gran candidata y sería una increíble alcaldesa para seguir la gestión de Joaquín Lavín. Pero ella no es Joaquín Lavín. Tiene que construir su propio camino. Si ella, como candidata de Joaquín Lavín, no gana, sin duda que es una dificultad para Joaquín. Pero no es más que eso.

¿Podría seguir siendo candidato con la misma fuerza?

Se le genera una dificultad, pero no es que no pueda seguir siendo candidato.

Tampoco le tocará a usted cortar el asunto de si la UDI lleva o no a él y Evelyn Matthei a la primaria del 4 de julio. ¿Qué se debe hacer?

Es absolutamente imprescindible realizar las primarias legales con todos los candidatos del sector.

O sea, que vayan los dos, ella y él.

Es importante que todos los candidatos desplieguen su liderazgo y nos enseñen qué es lo que quieren defender cuando sean, si eventualmente son electos, presidente o presidenta de Chile.

Otra libertad que tiene usted ahora es que no tiene que guardar las formas siendo neutral.

Si la primaria fuese hoy, yo no votaría por Joaquín Lavín. Él tiene que ofrecer garantías sobre qué es lo que va a defender. Quien gane la primaria de Chile Vamos, que probablemente puede ser el próximo Presidente de Chile, tiene que dar garantías. Que no tema ser impopular, que defienda las ideas del sector, que tenga la fortaleza para enfrentar el terrorismo en el sur, que no ceda ante los delincuentes. En una situación tan compleja y polarizada; nosotros no podemos entregar una carta blanca. Espero que en esas primarias los candidatos de la UDI, que son los mejores posicionados, nos den las garantías sobre lo que esperan defender y así podamos votar con la confianza de que el gobierno por el que vamos a trabajar y que vamos a elegir, efectivamente, nos va a representar.

¿Esa es una lista de cosas que cree que Lavín no hará? ¿O desconfía de las cosas que ha dicho?

Quiero un gobierno que no tenga complejos. Que sea capaz de hablar y negociar con los adversarios políticos, pero que no trate de ser como los adversarios políticos. A mí, esto de pasar de bacheletista-aliancista a socialdemócrata, no sé...

¿Tampoco le gusta eso del gobierno de unidad nacional?

Es que no sé lo que es eso. Una cosa es generar espacios de diálogo y consensos necesarios con nuestros adversarios. Pero tiene que ser desde lo que somos. Y si no es así, también saberlo. Por eso son tan necesarias las primarias. No estamos dispuestos a entregar una carta blanca.

A Jovino Novoa le criticaban en su día que con ese predicamento la UDI se queda como partido de nicho si no va por el voto de centro, como Lavín.

Se pueden hacer las dos cosas. Uno no tiene por qué desconocer su origen ni su historia para poder conquistar a la gente al centro, la del sentido común.

Pero esto ya lo hemos visto antes: que aunque Lavín vaya por la libre, la UDI lo deja porque creen que puede ganar.

Exactamente. Por ejemplo, no me gustaría ver a un Presidente haciendo alianza con Daniel Jadue, que ha sido el instigador de gran parte de la violencia.

Si fuera por eso, todo partió con Lavín sacándose una foto con Jadue en una entrevista conjunta en Qué Pasa.

Esas son las cosas donde uno dice “está bien, tendrá que negociar”. Pero una cosa es negociar y otra cosa es hacer alianzas tácitas. Es necesario aclarar ese tipo de cosas.

¿Cómo dan garantías Matthei y Lavín? ¿Firmando un papel?

Que lo expliquen públicamente. Para eso sirven las campañas. ¿Cómo vamos a enfrentar el terrorismo? ¿Vamos a esconder la cabeza debajo del ala? ¿O vamos a enfrentarlo y nos vamos a poner del lado de las víctimas? ¿Vamos a seguir sacando la estatua de Baquedano para dejarles espacios a delincuentes? ¿O vamos a devolverle el Estado de derecho al país?

Oiga, ¿y por qué no dijo todo esto de Lavín cuando era presidenta de la UDI?

Por lo que te dije: ahora estoy dando mi opinión, no estoy hablando en nombre de la UDI. Y sé que mi opinión representa a mucha gente. No soy la única.

Supongo que confía en que Matthei sí vaya a la primaria. Ella dijo que lo decidirá después del 11 de abril.

Lo que he hablado con ella es que quiere seguir hasta el final, sí. Ahora, es una decisión que tiene que tomar cada candidato. Yo no hablo por ellos.

O sea que si las primarias fueran hoy, votaría por ella.

No tengo definido mi voto.

A ver: la dos veces expresidenta de la UDI podría terminar votando en la primaria por alguien que no es de la UDI.

No, pero podría. Pero no, yo no haría eso como militante disciplinada que soy. Creo que hay que darle alguna esperanza a Lavín, pero si la elección fuese hoy, no voto por él.

¿Votaría por Sebastián Sichel? Lo defendió tanto cuando era ministro.

Por eso son tan importantes las primarias. Todos los candidatos defienden o debieran defender, más o menos, las mismas ideas, pero con distintas facetas y roles. Sichel tiene toda esta cosa de la clase media. Desbordes interpreta muy bien al mundo militar. La Evelyn Matthei ha estado en el tema municipal y tiene un acercamiento muy fuerte a los problemas cotidianos de las familias. Y Lavín un acercamiento a los problemas a través de la integración y de la forma que él tiene, que también es bien interesante para hacer las cosas. Todos tienen características distintas y todos debieran estar más o menos parados en la misma idea. Se me olvidó Briones.

Sí, se lo iba a decir.

Se me olvidó Briones porque se subió al último a la carrera no más, pero no hay nada personal en eso.

Si la primaria fuera hoy, ¿entre Matthei y Sichel?

El voto es secreto.

Ya, pero ya me dijo que no votaba por uno.

No, pero soy militante disciplinada y fui presidenta de mi partido.

Matthei tildó una vez a Lavín de populista.

Tenemos estilos distintos con la Evelyn. No siempre estoy de acuerdo con todo lo que dice Lavín; tampoco con todo lo que dice o hace la Evelyn.

Ella acusó a Sichel de ser el candidato de los empresarios.

La política es extremadamente dura. Nuestros adversarios nos tratan extremadamente mal. En esta entrevista he tratado de no caer en descalificaciones; eso no le hace bien al ambiente. Cuando eso sucede, en general, no me gusta mucho.

¿Qué ha sabido de Andrés Chadwick? Nunca más lo vimos.

Hablo con él de repente, porque somos amigos y lo conozco de la vida entera. Está en el mundo privado y tiene grandes amigos en política, todo el mundo lo llama, pero no tengo más noticias de él.

¿Es cierto, como insinuó Matthei, que Chadwick es uno de los promotores de Sichel?

No, no creo. Sé que es amigo de Sichel, pero no creo que sea