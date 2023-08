De dirigente estudiantil a primer detenido por lío de platas: Diego Ancalao, el candidato a la presidencia con firmas “validadas” por un notario muerto

Durante la tarde del viernes 4 de agosto, efectivos de la PDI concretaron la primera detención de un personero vinculado a las causas que lleva el Ministerio Público por presuntos traspasos irregulares de dinero entre organismos estatales y fundaciones. Se trata del excandidato presidencial de la extinta Lista del Pueblo Diego Ancalao, indagado por la Fiscalía de Los Lagos por su relación con la Corporación Kimün, entidad que recibió $ 1.200 millones para la realización de un programa de regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona.

Y es que de acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, con Ancalao a cargo del mencionado proyecto, la ONG hizo una serie de desvíos al margen de la norma, hacia el Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica Los Lagos, por lo que se le imputaron cargos por fraude al Fisco y lavado de activos.

De acuerdo con lo detallado por el Ministerio Público, el traspaso de los recursos se habría hecho a cuentagotas para evitar generar alertas, por medio de más de 200 transferencias bancarias que no superarían los $ 9 millones cada una. De esa manera, al 30 de junio ya no quedaba ni un sólo peso en la cuenta corriente de la fundación.

Así las cosas, estimando que habría peligro de fuga inminente, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó que Ancalao quedase en prisión preventiva, pese a que él ha insistido en su inocencia. “Como lo he dicho varias veces, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso (...) Hoy me utilizan como chivo expiatorio, pero quiero desmentir tajantemente que yo pertenezca a esa corporación investigada”, sostuvo en un punto de prensa previo a su detención.

Pero pese a que Ancalao actualmente hace noticia en el marco de esta indagatoria, su nombre ya lleva años en el radar del Ministerio Público, pues también es investigado por presentar firmas falsas en medio de su fallida candidatura presidencial.

El camino de Ancalao

Diego Alexis Ancalao Gavilán tiene 42 años, y como da cuenta en un Blog creado por él, es el segundo de cuatro hermanos. Ahí mismo, relata: “Provengo de una familia humilde que me enseñó el respeto a las personas y a mi pueblo Mapuche”.

Su posicionamiento en la esfera más pública se produjo una vez egresó desde el liceo Agrícola y Forestal la Providencia de Traiguén e ingresó a estudiar Pedagogía en Educación Física en la Universidad de la Frontera de Temuco, donde posteriormente se desempeñó como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la citada casa de estudios.

Como aseguró en el citado espacio digital, siempre sintió una vocación de servicio, y aunque ha sostenido que tras “madurar” dio un paso al costado, militó en juventudes de la Democracia Cristiana y luego fue parte del partido Izquierda Ciudadana, e incluso durante 2015 ejerció como su presidente de manera interina.

En 2009 postuló como independiente a la Cámara de Diputados, en la lista Humanista y Ecologista, y en 2013 lo volvió a intentar infructuosamente, en esta ocasión con el apoyo del PRI. Más tarde, en 2017, postuló al Senado por el Partido Humanista, pero nuevamente le fue mal. En ese momento, sólo obtuvo el 1,81% de los votos.

Tras todo esto, en 2021, vino su incursión para llegar a La Moneda y ahí logró sortear con suerte la consulta ciudadana realizada por la Lista del Pueblo, donde se impuso a Ingrid Conejeros y Soledad Mella, en medio de un proceso que sólo convocó a 3.572 personas. Sin embargo, luego de ello comenzó a ser investigado, pues una vez que llegó a presentar las firmas que supuestamente había reunido para formalizar su candidatura, el Servel rechazó la inscripción al constatar que la notaría que presentó como fuente de recepción de los patrocinios ya no existía, y el notario había fallecido.

En la mira de la Fiscalía

De acuerdo con la denuncia presentada por el Servel en septiembre de 2021, Diego Ancalao presentó más de 23 mil patrocinios que habían sido validados en una notaría que dejó de funcionar en 2018.

En concreto, como se informó en ese momento por La Tercera, el Servicio le detalló a la Fiscalía que “durante el proceso de revisión de las candidaturas a Presidente de la República realizado, se constató que 23.135 patrocinios que aparecen firmados físicamente ante notario habrían sido suscritos ante el Señor Patricio Zaldívar Mackenna, Notario Público de la Décimo Octava Notaría de Santiago, con firma, nombre y timbre de aquel”, pese a que el había renunciado en abril de 2018.

Se agregó, en el mismo sentido, que el mencionado notario falleció en febrero de 2019. Pese a ello, en sólo en un día, como advirtió el Servel, más de 9 mil personas se habrían presentado ante él para apoyar a Ancalao.

Considerando aquello es que informaron que los hechos “podrían importar la comisión de ilícitos previstos tanto en la legislación electoral como en el Código Penal”, lo que de inmediato activó las pesquisas por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Como dejan en evidencias causas anteriores en las que ha estado involucrado, no es la primera vez que se le investiga por presentación de documentos y firmas falsas, pues enfrentó cargos por los mismos delitos en 2012 y 2014. De ahí, de hecho, las sospechas firmes que tiene el ente persecutor en su contra.