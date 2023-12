La molestia de Carter con Chile Vamos por el “favoritismo” hacia Matthei en la campaña del 17-D

Ayer en la tarde, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente-ex UDI), grabó un mensaje radial por el “A favor” para la campaña del plebiscito del 17 de diciembre, mientras que su par de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), hará lo propio este sábado. Mientras Carter recalcó las contradicciones de la izquierda en el proceso -como haber hecho un llamado en el pasado a cambiar la Constitución y ahora defender la actual Carta Magna-, Matthei se enfocará en los temas económicos y de seguridad.

De esta manera, las dos figuras del sector -quienes tienen aspiraciones presidenciales- comenzaron a tomar protagonismo en la contienda electoral, en medio de las presiones promovidas por distintos sectores de la derecha. Ese protagonismo, en todo caso, ha desatado algunas incipientes tensiones, y ha despertado una pugna interna entre los posibles abanderados. Y es que tanto Carter como Matthei -al igual que el también presidenciable y líder de republicanos, José Antonio Kast- saben que con el proceso constituyente se juegan parte de su capital político.

Por lo mismo, varios de los cálculos de los presidenciables han apuntado a ver cómo se desarrolla la campaña, y en ese contexto comenzaron los primeros roces en el sector.

Uno de los últimos episodios ocurrió cuando a raíz del programa 100 indecisos de Mega, al cual van entrevistados para convencer a personas respecto del contenido de la propuesta constitucional y cómo votar. A ese programa asistirá Matthei, quien irá al último programa antes de la elección, el que se produce justo una semana antes de los comicios.

Según cuentan en el entorno de Carter, al alcalde le han pedido desde las directivas de Chile Vamos que también asista al programa, sin embargo, le molestó la fecha en que se le solicitó. Las mismas fuentes recalcan que la intención de los partidos era que el jefe comunal acudiera antes que Matthei, algo que molestó al alcalde, pues interpretó que lo mandaron a exponerse primero, mientras que a la alcaldesa se le “protegió” al dejarla para las últimas fechas.

En esos programas las preguntas inquisitivas pueden dejar en mal pie a los políticos, por lo que en el entorno del líder de La Florida lo interpretaron como una señal de “favoritismo” de las colectividades hacia la jefa comunal de Providencia. Por lo mismo, el alcalde planteó a los partidos que solamente acudiría a la instancia si es que es junto a ella y en la misma fecha, de lo contrario, advirtió que no iría.

En el entorno de Matthei, en tanto, recalcan que el alcalde de La Florida rechazó en un inicio ir a 100 indecisos, y que solo se interesó después de que supo que iba la exministra. En esa línea, además agregan que el formato del programa no contempla a dos políticos, por lo que era imposible estar con él.

La molestia de Carter fue compartida por otros personeros del sector, quienes transmiten que Matthei no se ha desplegado lo suficiente. Una inquietud que surgió desde el inicio de la contienda cuando ella dijo, en una entrevista el 24 de septiembre, que no estaba dispuesta a utilizar su capital político para defender el texto constitucional propuesto por el Consejo.

De hecho, pese a que se declaró por el “A favor”, la alcaldesa no ha tenido un rol tan protagonista como se esperaba. Si bien ha acudido a actividades de mujeres en las que se promueve la propuesta de nueva Constitución, se ha desplegado territorialmente en algunas zonas y ha dado intervenciones públicas respecto del debate, lo cierto es que no ha estado en primera línea y ha privilegiado su trabajo como alcaldesa.

Parte de ello obedece a un diagnóstico de que si el proceso fracasa, los liderazgos políticos podrían verse afectados. En el entorno de Matthei sostienen que de ocurrir eso, Kast podría buscar una excusa para echarle la culpa del fracaso a Chile Vamos y así deslindarse la responsabilidad. Por esto mismo, en Chile Vamos algunos transmiten que han notado un menor protagonismo del fundador del Partido Republicano, lo que, en todo caso, descartan en esa colectividad, ya que -recalcan- que sigue con un intenso despliegue.

En el entorno de Carter el análisis que hacen es que culminado el proceso -ya sea si tiene éxito o si se genera un gran porcentaje de votantes por el “A favor”-, el electorado del sector valorará los liderazgos que más se la jugaron. Además, las mismas fuentes recalcan que el alcalde ha participado más que Matthei, al punto que fue escupido en la cara durante una visita por Rancagua.

Durante los últimos días, en todo caso, en la campaña algunos esperan incorporar en la franja televisiva a los rostros de la coalición, algo que todavía no se ha zanjado. Esto último también ha generado tensión. Primero porque parte de los realizadores de la franja querían hacer piezas ciudadanas -como en el Rechazo del pasado plebiscito de salida- y que no tuvieran a políticos, pero desde distintos sectores -impulsados por la exconvencional Marcela Cubillos- han presionado por incorporarlos. A nivel de partidos también hay incomodidad pues RN -a diferencia de republicanos y de la UDI- no tiene liderazgos bien posicionados.