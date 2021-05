La Roja mixta de Lasarte en Copa América: el paso clave hacia un futuro sin Alexis, Medel y Vidal

Martín Lasarte golpeó la mesa. Poco le importaron las declaraciones de Arturo Vidal, quien días antes dejaba en claro su deseo de jugar la Copa América con la camiseta de la Roja. Machete, fiel a su estilo, anticipándose a cualquier jugada, anunció ayer que la próxima edición del certamen continental la jugará con equipo mixto.

“El gran objetivo es clasificar al Mundial. Para la Copa América, como está dada hoy, pensamos en una mixtura, dándole minutos a aquellos muchachos que no han competido o compitieron poco”, señaló el uruguayo. Es que la proximidad de fechas obligó al reemplazante de Rueda a optar por las Eliminatorias. La Copa América se jugará días después de los duelos de la Roja frente a Argentina y Bolivia, en los enfrentamientos que asoman clave pensando en el camino a Qatar 2020. Y por eso mismo, el DT ya anda en la búsqueda de jóvenes talentos seleccionables, como Ignacio Méndez, futbolista de Talleres de Córdoba.

Juvenal Olmos, extécnico de la Roja, se cuadra con la decisión de Machete. “Hay que mirarlo en el contexto general. Están metidas las clasificatorias justo antes y después de la Copa América. No es que el contexto sea voy a este o a este otro. Él tiene que dosificar pensando que este año se juega la opción de ir al Mundial. No creo que Chile se meta este año, pero las más fuertes sí cerrarán su participación en Qatar. Chile arrancó medio flojo, por eso tendrá que pelearla un poco más”, advierte el también exseleccionado y reciente concejal electo por La Reina.

Olmos, de paso, recuerda el desgaste que provocó la Copa Confederaciones y que terminó a la Roja dejando fuera del Mundial de Rusia. “La Copa Confederaciones nos entregó un escenario. Después igual se cometieron algunos errores que se terminaron pagando caro. Este equipo no arrancó con Lasarte, arrancó mal clasificatorias. Hoy tiene varios jugadores que son medios proyectos, que les falta un poquito, pero está el escenario ideal para ponerlos. También creo que las otras selecciones no irán con lo mejor, todas tendrán dificultades”, dice.

“Hay que llevar a algunos de experiencia, pero eso lo debe evaluar el técnico. No sé si la primera línea de la Selección puede jugar Copa América y Clasificatorias pensando en un equipo mixto. Vidal viene saliendo de una lesión, igual que Medel. Aránguiz también arrastra problemas físicos y Alexis convivía entre la banca y la titularidad. Ya no están esos jugadores que jugaban 80 partidos al año y no se lesionaban nunca. Siete años atrás hubiese sido una locura llevar equipo mixto, pero hoy no lo es. Hoy es una gran oportunidad que se le está dando en el momento justo a Lasarte”.

Fabián Estay, mundialista en Francia 98′, coincide con la planificación de la Roja. “En esta ocasión estoy de acuerdo con Martín Lasarte. La prioridad es ir al Mundial de Qatar 2022. Chile necesita y merece estar en un próximo Mundial, sobre todo esta gran generación con jugadores como Aránguiz, Vidal, Sánchez, Medel, Bravo, Vargas. Sobre esa base pensar en las Eliminatorias es lo más acertado”, comienza diciendo.

Carlos Palacios y Tomás Alarcón, los dos jóvenes que piden terreno en la Selección.

“Jugar Copa América con un equipo mixto ha pasado en otras oportunidades cuando se ha buscado un cambio generacional. Acuérdate que en Chile antes a los 30 ó 31 años no servías y tenían que venir otros. Hoy el tema ha cambiado porque estos chicos se han mantenido en un nivel muy alto y se les ha respetado su trayectoria. No importa qué edad tengan, están considerados. Hoy vemos en el fútbol chileno a jugadores con 38 ó 40 años jugando en Selección. Eso lo aplaudo, porque la pelota no te pregunta la edad. Da lo mismo la edad. Pero sí es un tema preocupante porque no ha salido tanto talento. Hay que preocuparnos porqué está jugando tanta gente de avanzada edad”, dice.

Por su parte, Gabriel Mendoza atiende a pocos días de haber perdido la alcaldía de Graneros. “Primera vez que me toca perder por goleada. Es como que de verdad me fui a la B”, dice entre risas. Luego, se mete de lleno a la decisión de jugar la Copa América con equipo mixto. “Es una posibilidad que se le está dando. Lo más importante en el equipo mixto es que se verán nuevos rostros de jugadores. A esta generación le queda esta eliminatorias y nada más. Ahora, con estas incorporaciones nuevas, que están pidiendo minutos, hay que atreverse”, dice el exseleccionado chileno.

El multicampeón con Colo Colo, sin embargo, pide no dejarlos solos en esta Copa América. Asegura que de igual manera hay que meter referentes que los acompañen. “Hay que llevar experiencia o nos puede pasar lo de Wanderers. Se armó con puros cabros jóvenes, sin mayores experiencias. Hay que llevar jugadores con experiencia, que manejen el camarín, que les diga a los más chicos ‘oye, para. Deja de correr y ordénate’”.

Palacios y Alarcón, las banderas de la Roja mixta

Juvenal Olmos no esconde su admiración por Tomás Alarcón, volante de O’Higgins. Para el ex DT de la Roja, el joven celeste debe ser una de las caras más fuertes de este equipo que prepara Lasarte.

“Me gusta Tomás Alarcón, creo que dio un paso fuerte. A ratos fue el capitán de O’Higgins, terminó tirando penales y ya jugó por la Selección. Es un volante de contención moderno, da pase gol. Es un jugador que tiene buena proyección, es inteligente. Es tácticamente muy dúctil. A veces lo ponen de contención o puede ser contención siendo la primera salida”, señala el hoy comentarista. “Lo que hizo Palacios en Unión Española también está en buena línea. Bolados en Colo Colo por su velocidad puede ser interesante. Es un jugador llamativo, picante”.

Estay, por su parte, lo analiza de manera más global. “Están Galdames, Palacios, que podrían tener esta posibilidad. Podría ser bueno para verlos en competencia, por los puntos, con selecciones que apostarán a ir a ganarla. Es la oportunidad para estos chicos que tienen experiencia en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana y quizás con selecciones menores”.

Por su parte, Gabriel Mendoza pone sus fichas en la juventud del torneo local. “En el medio local tenemos jugadorazos. En algunos puestos tenemos volantes mixtos como Thomas Rodríguez, Camilo Moya. Y el titular es Pulgar de la Fiorentina, imagínate. Siento que los futbolistas del medio local vienen presionando. También está Wiemberg. Y claro, Palacios, el que está en Inter de Porto Alegre, en un fútbol súper competitivo. O Sierralta, que salió campeón en el ascenso de Inglaterra”.