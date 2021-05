La carta secreta de la Roja es argentina: Lasarte sigue de cerca a una figura de Talleres de Córdoba

El reinicio de las Eliminatorias está a la vuelta de la esquina y los cuerpos técnicos trabajan en varios frentes para conformar las nóminas. Será una competencia larga, pero en poco tiempo. Tanto así que la Roja y sus rivales deberán jugar 14 partidos cada uno en 299 días.

Un encuentro cada 21 días, desde el 3 de junio hasta el 29 de marzo de 2022, última fecha de la nueva calendarización de FIFA en la carrera para llegar a Qatar. Un proceso largo, donde el cuerpo técnico que comanda Martín Lasarte deberá echar mano a una gran cantidad de jugadores para mantener el nivel futbolístico.

Desde esa premisa asoma el nombre de Juan Ignacio Méndez (24 años), uno de los ejes del mediocampo de Talleres de Córdoba, quien es seguido atentamente por la dirección deportiva de la selección chilena.

“Me enteré del interés de la selección chilena”, dice el orgulloso padre, Juan Ramón, en contacto con El Deportivo, a la vez que explica cuál es la ascendencia de su hijo: “Lo que pasa es que el padre de mi suegra es chileno. Mi suegra falleció, pero tenía el trámite iniciado en el consulado, incluso con un número de rol. Tengo entendido que los abuelos deben ser chilenos de manera directa para lograr el pasaporte y por eso llegaron a Juan Ignacio”.

Asimismo, agrega que “su empresa de representación es la que está manejando el tema y no tenemos mucho más para decir. Yo no estoy con el tema, hablo todos los días con mi hijo, pero no le pregunto esas cosas”.

Incluso, al ex jugador de Andes Talleres de Mendoza concluye que no le importaría que Nacho jugara por la Roja: “A mí me gustaría que le vaya bien y progrese. Si es en la selección de Chile, bienvenido sea”.

Talleres está feliz

En el equipo de la T hace rato que están al tanto del seguimiento a uno de sus titulares. Así lo afirmó a El Deportivo el presidente del club cordobés, Andrés Fassi, quien confirma los movimientos que ha hecho el jugador de 24 años para tener el pasaporte chileno.

“Méndez es un jugador que está haciendo sus trámites para poder ser tomado en cuenta. Cualquier selección quisiera tener a este jugador en su equipo. Tengo entendido que el cuerpo técnico de Chile sí lo está siguiendo”, confirma el mandamás del Tallarín.

Formado en la prolífica cantera de Argentinos Juniors, Nacho ya disputó el Mundial Sub 20 de 2017 con la camiseta de Argentina, torneo disputado en Corea del Sur. En 2018 subió al primer equipo de los Bichos Colorados y en 2019 llegó a Talleres, donde se ha consagrado como titular en la presente temporada.

“Actualmente juega como volante central, pero su puesto natural es el de enganche. También ha jugado de 8 y con el tiempo se adaptó a jugar más atrás. Le ha costado ganarse un lugar, pero yo creo que se siente más cómodo jugando más suelto”, dice el papá del jugador nacido en la Provincia de Mendoza.

Sobre cómo ha tomado su hijo este interés de la Roja, el papá Juan Ramón cuenta que “está tranquilo, enfocado con Talleres en la Copa Sudamericana. Es un chico inteligente, tranquilo, pensante, muy profesional. Más allá de ser un buen jugador es una excelente persona”.

Más cauto y menos locuaz fue el propio futbolista quien asegura que “me he enterado de ese seguimiento solamente por lo que ha salido en los medios”.

En la órbita

Pero en la dirección deportiva de la selección chilena no quieren adelantarse a una posible convocatoria. Así al menos queda claro en las declaraciones del español Francis Cagigao, quien aclara a El Deportivo que “como usted puede entender no hablamos de trabajo interno. No sería prudente ni ético por nuestra parte”.

Pese a la mesura inicial, el ex jefe de veedores de Arsenal tampoco desmiente de manera tajante que no exista un seguimiento para con Juan Ignacio Méndez.

“Lo único que sí le puedo decir es que FIFA impone que para que un futbolista pueda jugar para un país debe haber nacido allí o tener padres o abuelos que nacieron allí”, advierte el gallego.