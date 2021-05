La contundente señal de Arturo Vidal sobre el lío de la jineta en la Roja: “Si Claudio es el capitán, bienvenido sea”

Las polémicas de la Generación Dorada siguen dando que hablar, aunque esta vez en un tono más amigable. Arturo Vidal, a diferencia de su reacción cuando Claudio Bravo fue escogido capitán en el debut de Martín Lasarte, manifestó su despreocupación por el tema de la capitanía: “Lo importante es la Selección”, dijo el Rey.

“En la Selección no hay un capitán, nunca ha sido de un solo capitán. Hay jugadores importantes, que hablan cuando se debe hablar, no solo para las cámaras. Eso me deja tranquilo. Hay muchos jugadores diferentes, que piensan diferente”, dijo Vidal en entrevista con TNT Sports.

También, se refirió al último partido de la Roja, el amistoso ante Bolivia que marcó el debut de Martín Lasarte. En aquel encuentro, Bravo llevó la jineta y Vidal reaccionó con caras enojadas en su Instagram. Hoy le baja el perfil: “Se dio en ese partido pero no se sabe quién será el capitán. Si es Claudio, bienvenido sea. Lo importante es la Selección. Lo mismo si es Alexis”, agregó.

“A mí no me gustaría ser capitán. No es un tema, tengo mi personalidad, sé lo que peso en el camarín, sé lo que doy. Hay muchos capitanes, los más grandes, Gary, Beausejour, Claudio, Alexis, Charles, yo, los que llevan más tiempo. Han ganado cosas y se han ganado el respeto con esfuerzo”, cerró.