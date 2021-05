Lasarte anuncia una Selección mixta para la Copa América: “El gran objetivo es clasificar al Mundial”

Martín Lasarte anunció una selección chilena mixta para la Copa América. En diálogo con el sitio web oficial de la FIFA, el entrenador de la Roja confirmó que llevará un equipo tanto con juveniles como con experimentados al certamen que se desarrollará entre el 13 de junio y el 10 de julio, en Argentina y Colombia, solo días después de los duelos de la Roja ante los transandinos y Bolivia, por las Eliminatorias. Esto, con el fin de darle rodaje a los jugadores que menos han competido y, de esta forma, priorizar el camino a la cita planetaria.

“El gran objetivo es clasificar al Mundial. Para la Copa América, como está dada hoy, pensamos en una mixtura, dándole minutos a aquellos muchachos que no han competido o compitieron poco”, comenzó diciendo el DT.

Y añadió: “Los vamos a necesitar muy rápidamente en la eliminatoria, y si clasificamos, en el propio Mundial. En este sentido, vemos a la Copa América como una solución, no como un problema, y no pensamos que eso deba perjudicar el resultado deportivo”.

Lo mejor y lo peor de la Roja, según el DT

Martín Lasarte, en el amistoso ante Bolivia. (Foto: Agenciauno)

El uruguayo, además, reveló cuál es su mayor preocupación respecto a la Selección que heredó de Reinaldo Rueda, hoy técnico de Colombia. “Lo que menos me gustó, o lo que más me preocupa, son los goles tardíos que recibió. El cierre de los partidos es algo muy importante, más a este nivel. Lo que más me gustó es que hay un base, una estructura que se mantiene en el tiempo y sigue válida”, dijo.

Asimismo, habló sobre los aspectos que más destaca del combinado que hoy dirige: “Lo que más me gustó es que hay un base, una estructura que se mantiene en el tiempo y sigue válida. Hay futbolistas que son el sostén del equipo, que están en una condición muy importante, y serán los estandartes para llevar adelante el deseo de volver a un Mundial”.

“Debemos continuar con algo que Rueda comenzó, el intentar una regeneración, palabra que me gusta más que recambio. Una regeneración implica que futbolistas de etapas anteriores convivan con la sabia nueva, en un proceso que debe darse pautado y pausado, con transferencia de experiencias”, complementó.

Al ser consultado por su análisis del momento del Equipo de Todos en las Eliminatorias, Machete aseguró que considera injusto los resultados que consiguió antes de su llegada. “Siento que Chile hizo méritos para tener más puntos, que le permitirían estar en zona de clasificación. Colombia le empata un partido muy trabado; Uruguay le gana en el último minuto con un tiro de lejos; Venezuela, también sobre el final… Chile tuvo sus oportunidades. Esa sensación me vale para establecer lo que viene y lo que podemos llegar a ser”.

Finalmente, sobre clasificar a Qatar, el charrúa manifestó : “más que una obsesión lo siento como una obligación, aunque uno hace eso con gusto”.