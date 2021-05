Karim Benzema vuelve a la selección de Francia tras más de cinco años de marginación

Karim Benzema vuelve a la selección francesa después de más de cinco años. El ariete de Real Madrid ya se perdió la Eurocopa 2016 y la Copa del Mundo 2018, en la que los galos fueron campeones en Rusia. Hoy, el atacante vuelve a la convocatoria para el torneo continental, tras limar asperezas con el DT Didier Deschamps.

Y no eran pocas. Benzema estuvo en el ojo del huracán desde hace siete años, cuando se vio implicado en el supuesto chantaje a Mathieu Valbuena, su compañero de selección en ese entonces.

Según la investigación, que tendrá se juicio final en octubre de este año en Versalles, el goleador está acusado en condición de imputado, tras aconsejar al ex jugador de Marsella que pagara los 180 mil dólares que le pidieron dos personas para no difundir un video íntimo de Valbuena.

Una situación que obligó a la federación de fútbol de Francia a declarar no seleccionable al jugador de origen argelino. Y aunque el organismo levantó la sensación, el técnico Deschamps terminó de pasar la cuenta a Benzema tras fuertes declaraciones.

En una entrevista publicada por el Diario Marca, el merengue no dudó en insinuar las actitudes chauvinistas del seleccionador del equipo del gallito: “Deschamps se pliega a la presión de una parte racista de Francia”.

Deschamps lo perdona

Pasaron los años y el 9 no asomaba en las nóminas del ahora campeón del mundo. En 2017, Deschamps esbozó las razones de la ausencia, tema volvió a tratar en enero de este año y explicó con mucha honestidad lo que ocurrió con el atacante.

“No está relacionado sólo con Karim Benzema (…) Cuando se trata de mi elección de entrenador, la táctica, el aspecto técnico, es algo normal y no importa. Pero en esto se cruza una línea. Afecta mi nombre, mi familia. Para mí, esto es inaceptable. Decir ciertas cosas conduce necesariamente a una agresión verbal o física. Sufro las consecuencias. No podemos olvidar. No puedo olvidar. Nunca lo olvidaré”, dijo el ex volante de Juventus.

En los últimos días se produjo una nueva conversación entre el jugador y el adiestrador, donde ambos limaron asperezas y se disculparon mutuamente. Todo para fraguar el regreso del goleador en una de sus mejores temporadas en el fútbol.

Sólo en esta temporada, el ex artillero de Olympique de Lyon ya suma 29 conquistas en 45 partidos. De esos goles, 22 fueron en la liga española y 6 en la Liga de Campeones, además de uno en la Supercopa de España ante Athletic de Bilbao.

El último duelo del jugador con la camiseta de los Blues fue el 8 de octubre de 2015, cuando el equipo galo goleó 4-0 a la débil Armenia, duelo en el que marcó dos goles.