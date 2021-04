Mbappé adelanta a Messi: especialistas de 20 países coronan al nuevo mejor futbolista del mundo

Lionel Messi ya no es el mejor del mundo. Sigue jugando, posiblemente sea recordado como el mejor futbolista de la historia, pero ya no lidera el trono. Quizás logre remontar, tiene 33 años, pero en estos momentos el número uno es Kylian Mbappé. Y el francés, con 22, va hacia arriba. Sus últimas exhibiciones han puesto a casi todos los especialistas de acuerdo. Tras pulverizar a Barcelona en los octavos de final de la Champions y encaminar la semifinal, a costa de Bayern Münich (mañana se juega la vuelta), el delantero es coronado por 20 periodistas de distintas nacionalidades, consultados por El Deportivo, como el mejor jugador hoy del planeta. El galo -campeón del mundo en Rusia 2018- se llevó 16 votos, contra tres Robert Lewandowski y uno Karim Benzema. El argentino ya no conmueve a nadie. Acá las opiniones:

Matteo Brega, Gazzetta dello Sport de Italia.

“En mi opinión Mbappé es el mejor, al menos en lo que va de temporada. Las razones son muchas, sobre todo sus cualidades técnicas. Tiene fuerza, personalidad, velocidad, técnica, goles ... lo tiene todo. Y detrás de él, yo pondría a Kevin de Bruyne del City”.

Kadir Onur Dinçer, Milliyet de Turquía.

“La era de Messi y Ronaldo está llegando a su fin y comienza la de jugadores más jóvenes como Kylian Mbappé y Erling Halaand. Hoy, la corona se la lleva Mbappé, su poder ha destruido gigantes como Barcelona o Bayern Münich”.

Sofiane Mehenni, Liberté de Argelia.

“Actualmente, Mbappé es el mejor jugador del mundo. Ha estado brillante en la Champions League contra el Barcelona. Contra el Münich, también, el delantero franco estuvo alucinante. Es el heredero de Messi y Ronaldo”.

Morakinyo Abodunrin, The Nation de Nigeria.

“Kylian Mbappé es el mejor de esta temporada. La Champions League es torneo más grande, aparte de la Copa del Mundo, para que los jugadores demuestren lo buenos que son. El francés se ha ganado un nombre en ambas competencias”.

Milan Zdravković, Telegraf de Serbia.

“Por ahora, el mejor de la temporada es Robert Lewandowski. Hoy, es el mejor del mundo, sobre todo por la regularidad que ha demostrado en los últimos años. Después está Kevin de Bruyne de Manchester City. Kylian Mbappé está en el top cinco”.

Robert Lewandowski se llevó 3 de los 20 votos como el mejor de la temporada. El delantero polaco de Bayern Münich aún está lesionado. FOTO: AP.

Daniel Blumrosen, El Universal de México.

“El francés Kylian Mbappé es lo mejor que se ha visto esta temporada. Me parece que la diferencia que ha marcado con el Paris Saint-Germain, sobre todo en la Champions League, es muy evidente”.

Adrian Kajumba, Daily Mail de Inglaterra.

“Si me lo preguntan hoy, mi voto es Robert Lewandowski. El delantero de Bayern Münich ha mostrado una calidad que se ha mantenido en el tiempo y en esta temporada ha tenido el mismo rendimiento”.

Eduardo Cornago, Diario As de España.

“Sin duda que Mbappé es el mejor de la temporada, por la diferencia que ha marcado, sobre todo en la Champions Leaguie. Además, está muy cerca de fichar por Real Madrid, lo que sería una tremenda incorporación”.

Pablo Benítez, El Observador de Uruguay.

“Este es un año para tomar el relevo de Cristiano y Messi. Tanto Mbappé como Haaland tienen un pulso aparte para hacerlo. Con más recorrido, pese a su juventud, el francés va en cabeza. Su momento es excepcional y su candidatura tiene forma para Balón de Oro”.

Omar Sánchez, Radio Caracol de Colombia.

“Mbappé se proyecta como uno de los mejores jugadores del mundo, con Messi y Cristiano aún activos, con muchas marcas vigentes. El galo, a su corta edad, ya hizo algo que no hicieron los otros dos, ser campeón del mundo. Hoy es el mejor de la temporada”.

Antoine Maumon, L’Equipe de Francia.

“Mbappé es el mejor de la temporada, porque los mejores se ven en los grandes partidos y el francés ha sido estupendo en eliminatorias de Champions. Pero hay que ver los siguientes. No veo al PSG eliminando al Bayern”.

Leonardo Oliveira, Zero Hora de Brasil.

“Mbappé es el mejor. Están De Bruyne, Halland, Neymar y Levandowski, nombres que también destacan. Pero el protagonismo de Mbappé impresiona por la trayectoria que lleva con PSG en la Champions. Y si gana el título ya no habrá dudas”.

Ladislao Moñino, El País de España.

“Para mí, el mejor de esta temporada es Karim Benzema, delantero de Real Madrid. No creo que sea Kylian Mbappé hoy por hoy, pero sí está apareciendo en los partidos importantes con esa categoría que ha mostrado”.

Karim Benzema, con una excelente temporada en Real Madrid, fue otro de los jugadores mencionados por los periodistas especializados. FOTO: AFP.

Pascual Calabuig, Superdeporte de España.

“Mbappé es el mejor hoy. Es el más peligroso, se ha hecho más determinante de cara a gol, y eso se une a la potencia y velocidad, zancada, talento, que ha tenido... Aparte, con Francia también ha adelantado a Griezmann en el liderazgo de la selección”.

Pietro Cabras, Corriere dello Sport de Italia.

“Mbappé es le mejor de la temporada. Se las arregla para desequilibrar en todos los partidos, ha evolucionado mucho, principalmente con una potencia física abrumadora. Maca la diferencia, incluso entre jugadores de clase mundial”.

Cahe Mota, Globo Esporte de Brasil.

“Mbappé es el mejor. Lleva tres temporadas consecutivas sobre los 30 goles y ha sido determinante contra los rivales directos, contra Lyon y Lille, además de atropellar a Barcelona y Bayern en la Champions. Peleará palmo a palmo el Balón de Oro con Lewandowski”.

Klaus Egelund, Ekstra Bladet de Dinamarca.

“Robert Lewandowski ha estado en un nivel superior a lo largo de la temporada. Mbappé tiene más que ofrecer en general, como velocidad y habilidad. Pero Lewandowski ha sido el mejor, esperamos que vuelva pronto tras la lesión”.

Andreas Kiriakopoulos, SportDay de Grecia.

“Por todo lo que ha hecho esta temporada, Mbappé va directamente a ganar el Balón de Oro. Se lo merece, porque ha sido desequilibrante en las competencias importantes como la Champions League”.

Gastón López, Diario Olé de Argentina.

“En esta temporada atípica, Mbappé está demostrando ser el mejor y el más desequilibrante. Ha tenido un juego completo, ha sido clave en partido importantes y en grandes escenarios. Físicamente ha estado impecable, algo que fue difícil para muchos”.

Milan Zdravkovic, OK Radio de Croacia.

“Mbappé es el mejor de la temporada, sin lugar a dudas. Ha sido el más desequilibrante en los partidos importantes como los de la Champions League ante Barcelona y Bayern Münich. Si gana el título va derecho al Balón de Oro”.

Mbappé, en su último partido con el París Saint Germain