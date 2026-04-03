Detienen a seis personas en bodega clandestina donde adulteraban fecha de vencimiento de alimentos en La Pintana

Seis personas fueron detenidas durante un operativo de Carabineros de Chile en una bodega clandestina de la comuna de La Pintana, en el sur de la Región Metropolitana, donde adulteraban las fechas de elaboración y vencimiento de diversos alimentos.

La detección la realizó el Departamento OS-9 mientras realizaban labores investigativas, tendientes al ingreso y registro de un inmueble ubicado en el Pasaje Los Ginkos, donde los sujetos mantenían cerca de 15 mil alimentos, los que fueron incautados.

En el inmueble los aprehendidos borraban las fechas (tanto de elaboración como de vencimiento) de los envases, y les grababan nuevos registros mediante una máquina láser.

El mayor Alexis Durán, del Departamento OS-9 de Carabineros, detalló que “se logró constatar que se mantenía gran cantidad de productos. Estos, al verificarlos, mantenían su fecha vencida”.

En el recorrido por el inmueble, según el mayor Durán, se detectaron los alimentos vencidos, a los que se les borraba la fecha original con acetona y en otra dependencia “había una máquina láser con la cual colocaban una nueva fecha, que no correspondía a la original”.

Los detenidos corresponden a cuatro mujeres y dos hombres, de nacionalidad chilena, los que contaban con antecedentes penales, pero nada vigente.

Carabineros detalló que se incautó la máquina con la que adulteraban los envases. Además, Durán señaló que “se logró el decomiso de más de 15.000 productos, tanto de mayonesa, margarina, galletas y golosinas, para posteriormente estos productos ser comercializados en ferias libres, salidas de metro u otros lugares".