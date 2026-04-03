Artemis II abandona la órbita terrestre y se dirige a la Luna

Vista del horizonte terrestre desde la nave Orion mientras orbita sobre el planeta durante las primeras horas del vuelo de Artemis II. Foto: NASA.

Los astronautas de la misión Artemis II abandonaron este jueves la órbita terrestre y se dirigieron a la Luna, encendiendo su motor principal durante casi seis minutos para aumentar la velocidad de la nave a 24.500 mph, la velocidad necesaria para escapar de la atracción gravitatoria de la Tierra.

De esta forma, en un hito que compromete a la NASA con el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de medio siglo, el motor de la cápsula Orion impulsó a la tripulación en su trayectoria hacia el satélite natural, que ahora sobrevolarán como parte de su misión de 10 días de duración.

En la maniobra de propulsión, mientras atravesaban a toda velocidad el punto más bajo de una órbita altamente elíptica, el equipo comandado por Reid Wiseman supervisó de cerca el crucial encendido de los motores de “inyección translunar” (TLI), que añadió 867 mph a su ya elevada velocidad orbital.

Nominal translunar injection burn complete. The Artemis II crew is officially on the way to the Moon.



America is back in the business of sending astronauts to the Moon. This time, farther than ever before. — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 3, 2026

Como consignó CBS, cuando el motor se apagó, Orion comenzó a alejarse de la órbita terrestre en una trayectoria de retorno libre que llevará a los astronautas alrededor de la cara oculta de la Luna el lunes y luego de regreso a la Tierra sin ningún otro encendido importante de cohetes.

“Y Houston, (aquí) Integrity”, comunicó el astronauta Jeremy Hansen por radio cuando terminó la maniobra. “Solo quería compartir un poco del sentimiento que sentimos aquí arriba mientras dábamos la vuelta al planeta y volábamos a tan solo cien millas náuticas por encima de él, si tienen un momento” . “Por favor, Jeremy, te escuchamos”, respondió el control de la misión.

“Bueno, con esa exitosa maniobra TLI, la tripulación se siente muy bien aquí arriba, de camino a la Luna” , continuó el canadiense Hansen. “Solo queríamos comunicar a todos los que han trabajado en el planeta para hacer posible Artemis que sentimos profundamente el poder de su perseverancia durante cada segundo de esa maniobra”.

Para luego agregar: “La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz, y son sus esperanzas para el futuro las que nos impulsan ahora en este viaje alrededor de la Luna”.

Las primeras horas de la tripulación en el espacio

El incendido se concretó un día después de que el cohete Space Launch System (SLS), que transportaba la cápsula Orion, despegara sin problemas del Centro Espacial Kennedy, en Florida, para el tan esperado viaje alrededor de la Luna.

Ahora que están rumbo al satélite, como detalló The Guardian, no hay vuelta atrás: los astronautas siguen una trayectoria de “retorno libre”, que utiliza la gravedad lunar para impulsarse a su alrededor antes de regresar a la Tierra sin propulsión.

De acuerdo a lo informado por la NASA, en caso de que algo salga mal, los astronautas llevan trajes que también funcionan como “sistemas de supervivencia”. Esto porque en el improbable caso de una despresurización o fuga en la cabina, sus traje espaciales mantendrán el oxígeno, el control de la temperatura y la presión correcta durante un máximo de seis días.

La tripulación liderada por Wiseman, y que también incluye a Victor Glover y Christina Koch, pasó sus primeras horas en el espacio realizando pruebas y solucionando problemas menores en la nave, incluyendo un problema de comunicaciones y un inodoro que no funcionaba bien.

Time to wake up!



...if you're going to the Moon. Our Artemis II crew started their second flight day with the sounds of John Legend's "Green Light" (feat. Andre 3000). "Sleepyhead" by Young and Sick roused the crew earlier today. pic.twitter.com/TJsOoHejJx — NASA (@NASA) April 2, 2026

La NASA también comunicó que el equipo de Artemis II comenzó su segundo día de misión reproduciendo la canción Green Light (luz verde), de John Legend y Andre 3000, en referencia al color de la señal que recibirían para encender el motor y dirigirse hacia la luna.

Durante la jornada también realizaron sus primeros entrenamientos de la misión en el “dispositivo de ejercicio con volante de inercia” de la nave espacial. Este permitirá a cada astronauta dedicar unos 30 minutos al día a ejercicios para minimizar la pérdida de masa muscular y ósea que se produce al estar sin gravedad.

Wiseman y sus compañeros son los primeros en volar a bordo de una nave espacial Orion construida por Lockheed Martin y los primeros en dirigirse a la Luna desde la última misión Apolo en diciembre de 1972.

Su misión, que tiene como objetivo allanar el camino para un alunizaje en 2028, marca una serie de logros históricos: enviar al primer afrodescendiente (Glover), a la primera mujer (Koch) y al primer no estadounidense (Hansen) en una misión lunar.

Si todo transcurre sin contratiempos, los astronautas además establecerán un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que cualquier ser humano antes: más de 250.000 millas (402.336 km).