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    El Gobierno de Cuba anuncia la liberación de más de 2.000 presos políticos durante Semana Santa

    Esta decisión, definida por la Administración caribeña como un “gesto humanitario y soberano”, es la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año y el quinto indulto que lleva a cabo La Habana desde el año 2011.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Bandera de Cuba. Foto: Archivo.

    La Presidencia de Cuba informó este jueves que se excarcelará a más de 2.000 presos, tras la aprobación de un indulto que abrirá paso a la segunda liberación de detenidos políticos en lo que va de año, en el marco de la celebración de la Semana Santa.

    “Como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley y en correspondencia con el artículo 90, inciso II de la Constitución de la República, se ha decidido poner en libertad a dos mil 10 sancionados, a través de un indulto aprobado por el fobierno”, anunció La Habana a través de sus redes sociales.

    Esta decisión, definida por la Administración caribeña como un “gesto humanitario y soberano”, es producto de un “análisis cuidadoso” de los hechos cometidos por los sancionados, tomándose en consideración, a su vez, la “buena conducta en prisión”, el cumplimiento de “una parte importante de su sanción” y su “estado de salud”.

    Es por esto que fueron excluidos de la lista de indultados aquellas personas que cometieron “delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes”.

    A ellos se suman aquellos individuos que ya fueron beneficiados por el recurso del indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos.

    “En el total de excarcelados aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”, detalló el Ejecutivo caribeño.

    La autoridades también señalaron que “se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución”

    Con esta liberación, se concreta el quinto indulto que lleva a cabo La Habana desde el año 2011, totalizando “más de 11.000 personas” beneficiadas con el retorno a la libertad, de acuerdo con las cifras divulgadas por el Gobierno de la isla.

    Cabe señalar que en su último balance la ONG Prisioners Defenders (PD) cifró en 1.211 el número de presos políticos que hay en Cuba, detallando que en febrero de 2026 se contabilizaron 28 nuevas personas privadas de libertad por causas ideológicas.

    Más sobre:CubaPresidenciaLiberaciónPresosSemana SantaMundo

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