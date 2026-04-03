SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Justo Giani valora la goleada ante Palestino y ya piensa en Boca Juniors: “Es importante llegar de esta manera”

    El delantero argentino fue una de las figuras del triunfo de la UC 6-1 sobre los de La Cisterna.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport

    Universidad Católica llega de la mejor forma a su debut por la Copa Libertadores ante Boca Juniors. Este jueves el equipo que dirige Daniel Garnero goleó sin piedad por 6-1 a Palestino en el Claro Arena, en el inicio de la fecha 8 de la Liga de Primera.

    Justo Giani, una de las figuras de la franja y que marcó dos tantos, valoró el resultado, considerando que la próxima semana jugarán ante los xeneizes: “Feliz por cómo se dio el partido, nos costó al principio, después fuimos encontrándole la vuelta y con los goles se fue abriendo. Es importante convertir y llegar de esta manera antes de un partido tan importante (contra Boca)”, comenzó diciendo a TNT Sports.

    Además, sobre el compromiso ante los argentinos, declaró: “Lo trabajaremos estos días. Primero toca descansar y al poco empezaremos a pensar el partido con Boca. Estamos peleando en todos los frentes”.

    Giani también se mostró satisfecho por un aspecto que mejoraron en los últimos encuentros: no dejar que el rival les convierta primero. “Lo hablamos entre nosotros, siempre arrancábamos perdiendo, teníamos que mejorarlo”.

    “Estamos segundos en el torneo, a un punto en la Copa de la Liga; es muy meritorio y hay que seguir trabajando para continuar en este camino”, cerró.

    Foto: Photosport

    Cabe destacar que con esta goleada sobre Palestino, la franja alcanza momentáneamente el segundo lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos, uno por debajo de Colo Colo, el líder.

    U. Católica vs. Boca Juniors

    El partido entre la UC y el equipo Xeneize, que será el estreno de ambos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, está pactado para el martes 7 de abril a las 20.30 horas, en el Claro Arena, en un compromiso que finalmente sí se jugará con 2 mil hinchas visitantes luego de la exigencia de la Conmebol y la autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana.

    Cruzados y y argentinos forman parte del Grupo D de la competición, en el que también están Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

    Más sobre:FútbolLa UCBoca JuniorsPalestinoCopa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    “Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

    2.
    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    3.
    “Lo conversé con Beccacece, está la posibilidad”: Omar Carabalí le abre la puerta a defender a Ecuador en el Mundial

    “Lo conversé con Beccacece, está la posibilidad”: Omar Carabalí le abre la puerta a defender a Ecuador en el Mundial

    4.
    Natalia Duco: “No vamos a tocar el presupuesto del alto rendimiento ni el Proddar”

    Natalia Duco: “No vamos a tocar el presupuesto del alto rendimiento ni el Proddar”

    5.
    Alejandro Tabilo se hace fuerte en Montecarlo y debuta con un triunfo en el main draw del Masters 1000

    Alejandro Tabilo se hace fuerte en Montecarlo y debuta con un triunfo en el main draw del Masters 1000

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua