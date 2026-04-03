Justo Giani valora la goleada ante Palestino y ya piensa en Boca Juniors: “Es importante llegar de esta manera”

Universidad Católica llega de la mejor forma a su debut por la Copa Libertadores ante Boca Juniors. Este jueves el equipo que dirige Daniel Garnero goleó sin piedad por 6-1 a Palestino en el Claro Arena, en el inicio de la fecha 8 de la Liga de Primera.

Justo Giani, una de las figuras de la franja y que marcó dos tantos, valoró el resultado, considerando que la próxima semana jugarán ante los xeneizes: “Feliz por cómo se dio el partido, nos costó al principio, después fuimos encontrándole la vuelta y con los goles se fue abriendo. Es importante convertir y llegar de esta manera antes de un partido tan importante (contra Boca)”, comenzó diciendo a TNT Sports.

Además, sobre el compromiso ante los argentinos, declaró: “Lo trabajaremos estos días. Primero toca descansar y al poco empezaremos a pensar el partido con Boca. Estamos peleando en todos los frentes”.

Giani también se mostró satisfecho por un aspecto que mejoraron en los últimos encuentros: no dejar que el rival les convierta primero. “Lo hablamos entre nosotros, siempre arrancábamos perdiendo, teníamos que mejorarlo”.

“Estamos segundos en el torneo, a un punto en la Copa de la Liga; es muy meritorio y hay que seguir trabajando para continuar en este camino”, cerró.

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Cabe destacar que con esta goleada sobre Palestino, la franja alcanza momentáneamente el segundo lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos, uno por debajo de Colo Colo, el líder.

U. Católica vs. Boca Juniors

El partido entre la UC y el equipo Xeneize, que será el estreno de ambos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, está pactado para el martes 7 de abril a las 20.30 horas, en el Claro Arena, en un compromiso que finalmente sí se jugará con 2 mil hinchas visitantes luego de la exigencia de la Conmebol y la autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana.

Cruzados y y argentinos forman parte del Grupo D de la competición, en el que también están Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.