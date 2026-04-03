Choque entre bus de dos pisos y camión de alto tonelaje deja varios lesionados en Casablanca

Un grupo de pasajeros resultó con lesiones de diversa consideración luego de que un bus interprovincial de dos pisos de la empresa Turbus colisionara por alcance con un camión de alto tonelaje, la noche de este jueves en la Ruta 68, a la altura de la comuna de Casablanca, en la Región de Valparaíso.

El accidente se registró en dirección al litoral, en el kilómetro 81,3, en el sector de Las Dichas, cuando por causas que se investigan la máquina de pasajeros impactó al vehículo de carga.

De acuerdo con información de Carabineros, seis personas resultaron lesionadas, todas fuera de riesgo vital, y fueron atendidas en el lugar por personal de Bomberos y del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

A raíz del procedimiento, se habilitó un desvío en el kilómetro 79,7, en el sector de Los Orozco, hacia la Ruta F-50, con el fin de permitir la continuidad del tránsito en dirección a la Región de Valparaíso.