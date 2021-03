El valor de mercado del futbolista top antes y después de la tiranía de Messi y Cristiano

Los cuartos de final de la Champions League, sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, suponen de plan o una nueva era en el fútbol mundial. En 2004-05, fue la última que vez que ninguno de estos dos jugadores (dueños de 11 títulos de Balón de Oro entre ambos) ponía a su club entre los mejores ocho de Europa.

¿Pero quiénes eran los reyes del fútbol antes de la tiranía del argentino y el luso? Según el sitio Transfermarkt, el jugador más valioso de 2005 no era otro que Ronaldinho Gaúcho, de Barcelona, con una tasación de 60 millones de dólares según la misma web alemana. Un valor que ni siquiera se acerca a lo que hoy podría costar la compra del francés Kylian Mbappé de 22 años (US$ 215 millones) o el noruego Erling Haaland (US$ 180 millones).

De acuerdo al sitio germano, después de Dinho, los otros nueve jugadores de mayor valor en 2005 fueron los siguientes: el francés Thierry Henry de Arsenal de Inglaterra (54 millones de dólares), el holandés Ruud van Nistelrooy de Manchester United (50 millones), el ghanés Michael Essien de Chelsea (46), el marfileño Didier Drogba de Chelsea (46), el ucraniano Andriy Shevchenko de Milan (45), el inglés Wayne Rooney de Manchester United (44), el alemán Michael Ballack de Bayern Münich (42), el italiano Gianluigi Buffon de la Juventus (42), el francés Patrick Vieira de la Juventus (42) y el delantero brasileño Ronaldo de Real Madrid (42).

En cuanto a los traspasos, el valor récord de la temporada 2004-’05 lo protagonizó Drogba, quien pasó desde Olympique de Marsella a Chelsea de Inglaterra en más de 46 millones de dólares.

Lejos de la actualidad

Al hacer el mismo ejercicio, 16 años después, la inflación de precios resulta impresionante. Actualmente, según la misma página Transfermarkt, el jugador de mayor tasación del planeta es Mbappé con 215 millones de dólares, seguido por el brasileño Neymar, su compañero en Paris Saint-Germain, cuya carta está fijada en 153 millones de la moneda norteamericana.

Tercero en la lista está el senegalés Sadio Mané de Liverpool, con un valor de 143,5 millones. Los tres siguientes tienen la misma valoración: el egipcio Mohamed Salah de Liverpool, el inglés Harry Kane de Tottenham Hotspur y el belga Kevin de Bruyne de Manchester City.

Haaland asoma en un honroso séptimo puesto, con una tasación de 131,5 millones de dólares. Sin embargo, medios hispanos aseguran que Real Madrid deberá pagar cerca de 50 millones en comisiones para su agente Mino Raiola y otros intermediarios, lo que subirá la cuenta hasta los 180 millones de dólares.

Trent Alexander-Arnold de Liverpool y Raheem Sterling de Manchester City, ambos británicos, también tienen una tasación de 131,5 millones. La lista del top ten la cierra el talentoso portugués Joao Felix de Atlético de Madrid, con un valor de mercado de 120 millones de dólares.

En cuanto a las transferencias, la más alta de este mercado golpeado por la pandemia fue la de Kai Havertz, quien pasó de Bayer Leverkusen a Chelsea en casi 96 millones de dólares. El segundo fue el artillero nigeriano Victor Osimhen, quien se fue del Lille de Francia al Napoli italiano en una cifra cercana a los 84 millones de dólares. El tercero, el zaguero central portugués Rúben Días, quien pasó de Benfica a Manchester City en más de US$ 81 millones.

Números que se alejan de los mejores momentos de Messi y Cristiano. En cuanto al argentino, su precio top de venta según el mismo medio alemán fue en mayo de 2018, cuando alcanzó la friolera de 210 millones de dólares por su pase. Hoy, con 33 años, su tasación es de más de 95 millones de dólares.

El lusitano, en tanto, ese mismo 2018 alcanzó un precio de venta de 140 millones de dólares, el más alto según los datos de Transfermarkt. Hoy, en cambio, esa cifra se reduce a la mitad, cuando el delantero de la Juventus acaba de cumplir los 36 años de edad.