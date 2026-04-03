SAG detecta nuevos casos de influenza aviar H5N1 en Maule y Ñuble

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) detectó nuevos casos de influenza aviar de alta patogenicidad del tipo H5N1 en aves de traspatio de la comuna de San Carlos, en la Región del Ñuble y otro foco en la comuna de San Rafael, en la Región del Maule.

De acuerdo al organismo, en San Carlos, el hallazgo se produce por primera vez en aves de corral del sector de La Primavera, por lo que se determinó la cuarentena del predio afectado y la vigilancia del área.

Las aves afectadas corresponden a gallinas, gansos y patos, los que no están asociados a un plantel comercial.

En el caso del Maule, la enfermedad afecta a aves con destino comercial. El SAG detalló que se trata de gallinas y pavos, de la comuna de San Rafael.

Ante lo anterior, el SAG activó los protocolos sanitarios, los que incluyen la eliminación del foco, así como la limpieza y desinfección del predio.

Esto, con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y resguardar la sanidad de las aves del país.

Balance SAG por influenza aviar

Desde el SAG recordaron que el primer caso afectó aves silvestres de la Región de Valparaíso a inicios de marzo, lo que obligó a decretar una emergencia zoosanitaria a nivel nacional.

Desde entonces, se han detectado 18 focos de la enfermedad en distintas aves de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, La Araucanía y Magallanes.

Asimismo, se estima una afectación de más de 700 mil aves, por lo que se reiteró el llamado a reforzar las medidas de bioseguridad de los corrales donde se almacenan las aves de traspatio, recalcando evitar el contacto con aves silvestres, especialmente con el agua y alimento de los ejemplares domésticos.