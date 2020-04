Godspeed regresa en el avance del próximo episodio de The Flash

[Spoilers de The Flash a continuación]

Tan solo quedan dos episodios para que se termine la abreviada sexta temporada de The Flash y aunque la serie no podrá presentar la conclusión que planeaba antes del croronavirus, las cosas igual tomaron un giro interesante en el episodio más reciente.

Después de varias semanas, Barry finalmente descifró que Iris había sido reemplazada por una criatura de la Dimensión Espejo que era controlada por nada más ni nada menos que Eva McCulloch. Pero como el héroe de Central City está perdiendo sus poderes debido a la muerte de la Fuerza de Velocidad, no logró detener a la villana que finalmente huyó de la Dimensión Espejo y está lista para sembrar el caos en la Tierra Prime.

Pero Eva McCulloch no será el único problema de Barry Allen y como adelanta el episodio de “Pay the Piper”, el penúltimo capítulo de la sexta temporada, Godspeed volverá para amenazar a Central City y esta vez Flash no tiene el suficiente poder para derrotarlo.

Así, el capítulo mostrará a Allen tratando reclutar a Hartley Rathaway/ The Pied Piper para derrotar al malvado velocista pero nuevamente las consecuencias de Crisis en Tierras Infinitas entrarán en juego.

Puedes ver el avance del próximo episodio de The Flash aquí:

Y a continuación puedes revisar algunas de las imágenes promocionales del capítulo que además adelantan que Iris finalmente encontrará a Kamilla en la dimensión espejo.

The Flash estrenará el penúltimo episodio de su sexta temporada el próximo martes en Estados Unidos.