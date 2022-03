Matt Reeves habló sobre los planes a futuro para un villano de The Batman

[Esta nota contiene spoilers sobre The Batman]

Aunque a The Batman le está yendo bastante bien en su primer fin de semana en cartelera, Warner Bros todavía no aprueba la realización de otra película del hombre murciélago con Matt Reeves y Robert Pattinson.

Sin embargo, pese a que The Batman 2 aún no es oficial, eso no ha evitado que el director y co-guionista aborde los potenciales planes a futuro para esta franquicia.

Así, después de tantear que Arkham Asylum sería un factor en una de las series que está en desarrollo para HBO Max, ahora Reeves también habló sobre el futuro de uno de los villanos que apareció en la película.

Tengan en cuenta que aunque los villanos de The Batman fueron revelados antes del estreno, a continuación encontrarán spoilers de la película.

spoiler

En un giro que solo había sido anticipado por filtraciones, The Batman concluyó mostrando nada más ni nada menos que una especie de reunión tras las rejas entre Riddler y el Joker.

El infame Payaso Príncipe del Crimen fue interpretado por el actor Barry Keoghan en la escena que Matt Reeves decidió dejar en la película pese a que había eliminado una secuencia anterior entre el villano y Batman donde se daba a entender que el sujeto que está en camino a convertirse en el Joker ya tenía una historia con el vigilante.

En ese sentido, mientras Reeves espera que esa escena pueda ver la luz después del estreno de The Batman, en una entrevista con el portal Variety el director abordó qué podría pasar a futuro con el Joker. Tengan en cuenta que el director reiteró que su idea no era incluir al villano en la película como un presagio para la potencial The Batman 2 y en otras entrevistas ha manifestado que personajes como Hush y Mr. Freeze también son de su interés y ni siquiera eso garantizaría su lugar en una secuela.

“Nunca intenté decir, ‘Oye, adivina qué, aquí está el Joker. ¡Próxima película!’”, dijo Reeves sobre la escena que apareció en los últimos minutos de The Batman. “La idea era más como decir: ‘Oye, mira, si crees que los problemas van a desaparecer en Gotham, puedes olvidarlo’. Ya están aquí. Y ya está delicioso’”.

Reeves dio a entender que todavía no decide qué rumbo tomar con una posible secuela de The Batman, por lo que el Joker podría o no aparecer en esa película. Pero, aunque ese fuese o no el caso, igualmente podríamos ver a esta encarnación del villano en alguno de los spin-offs que están en desarrollo para HBO Max.

“Puede haber lugares (para el regreso del Joker)”, dijo Reeves. “Hay cosas que me interesan mucho hacer en un espacio de Arkham, potencialmente para HBO Max. Hay cosas de las que hemos hablado allí. Así que es muy posible. Tampoco es imposible que haya una historia que regrese donde Joker entra en nuestro mundo”.

Pero mientras aún no hay nada asegurado, Reeves enfatizó que todo podría quedar en nada y Barry Keoghan estaría al tanto de eso.

“Hicimos un esfuerzo realmente concertado para que esto fuera diferente de las otras películas de ‘Batman’, porque lo necesitábamos. Es algo en lo que pensar con el Joker. Se ha hecho bien, varias veces”, señaló Reeves. “Le dije a Barry, desde el principio: ‘Mira, no sé a dónde va a llegar esto’. No puedo prometer que volverá alguna vez. No lo sé. Y todavía me siento así ahora. No estoy seguro exactamente”.