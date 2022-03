El compositor Michael Giacchino dirigirá Werewolf By Night, el especial de Halloween de Marvel Studios

Michael Giacchino será el director de Werewolf By Night, el primer especial de Halloween que Marvel Studios está desarrollando para Disney Plus. Si bien los rumores respecto a la participación del compositor en esta nueva apuesta del MCU comenzaron a circular tiempo atrás, recién este viernes The Hollywood Reporter ratificó esas informaciones.

Si bien Giacchino ya ha trabajado con Marvel Studios en la música de películas como Doctor Strange y la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, esta será la primera vez que el músico estará tras la silla del director para esa compañía. Todo mientras que en su curriculum solo cuenta con otras dos experiencias como director: Monster Challenge y un episodio de Star Trek: Short Treks.

Por ahora prácticamente no hay detalles oficiales respecto a la propuesta de este especial de Halloween, pero mientras Gael Garcia Bernal interpretaría a Hombre Lobo, el personaje principal de la historia, se rumorea que Blade también podría ser parte de la trama y la actriz Laura Donnelly también estaría vinculada al proyecto.

Actualmente esta apuesta es conocida como Werewolf By Night, sin embargo, The Hollywood Reporter sostiene que el título final de esta producción podría ser otro de cara a su estreno planificado para este año.