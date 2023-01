Dexter: New Blood no tendrá una segunda temporada

Dexter: New Blood no continuará con una nueva temporada. Esta semana TV Line confirmó que no concretará un segundo ciclo del programa que debutó en 2021 para darle otro final a Dexter.

Si bien Dexter: New Blood logró un buen desempeño en su emisión, Showtime no realizará la segunda temporada que estaba en desarrollo y pretendía enfocarse en Harrison y el legado de su padre.

Pero aunque no veremos una entrega de Dexter: New Blood, la saga del asesino podría seguir en pie con otras producciones ya que Showtime estaría considerando una precuela Dexter, pero por ahora ese proyecto no estaría en marcha.