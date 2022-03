Matt Reeves filmó escenas falsas y eliminó otra secuencia en la película con el personaje del sorpresivo cameo final de The Batman

The Batman ya se está presentando en la mayoría de los cines a nivel mundial y mientras los fanáticos comienzan a discutir y evaluar la propuesta de la película, Matt Reeves finalmente puede hablar con un poco más de libertad sobre la cinta que presentó al Bruce Wayne de Robert Pattinson.

Así, mientras el director tanteó que elementos de la película como Arkham Asylum serán explorados en los spin-offs para HBO Max, recientemente el cineasta también habló del sorpresivo cameo al final de la película.

Por supuesto, para abordar qué dijo Reeves al respecto entraremos en el terreno de los spoilers de The Batman.

spoiler

Aunque desde un principio estaba claro que The Batman mostraría a varios villanos de los cómics del hombre murciélago como El Pingüino, Catwoman, Carmine Falcone y, por supuesto, The Riddler, en la antesala del estreno de la película se comenzó a rumorear que el enemigo más famoso del vigilante de Gotham también aparecería en la cinta dirigida por Matt Reeves.

Por supuesto, Warner Bros y el director mantuvieron el hermetismo hasta el final pero esta semana, cuando The Batman llegó a los cines, esas sospechas se confirmaron y en una de las últimas escenas de la película Barry Keoghan apareció como Joker.

Si ya vieron The Batman probablemente sabrán que Keoghan nunca se muestra claramente en pantalla como el clásico enemigo de Bruce Wayne. Sin embargo, en la conversación con Riddler del personaje apodado como “recluso de Arkham sin nombre” por los créditos, es evidente que esa era la idea y así lo confirmó el propio Reeves.

En una entrevista con IGN, el director de la nueva película de Batman ratificó que Keoghan interpreta al Joker pero, que como todo en la cinta, esta es una versión preliminar del villano.

Pero ¿por qué quiso Reeves incluir a Joker en The Batman? De acuerdo al director, no era un afán de poner un easter egg ni nada por el estilo, sino que originalmente el personaje era parte de la trama.

“La razón por la que Joker está en la película es que había otra escena antes. La escena que no estaba en la película, la escena que acompañaba a esto”, dijo Reeves. “Es una escena en la que Batman está muy nervioso porque Riddler le está escribiendo y dice: ‘¿Por qué me escribe este tipo?’ tiene que perfilar a este asesino, y va a ver a otro asesino con el que claramente ha tenido una experiencia, en estos primeros dos años. Y el asesino de esta historia aún no es el personaje que llegamos a conocer (como el Joker). Así que todo el mundo está en su tipo de infancia”.

“En los cómics a menudo estos personajes declaran sus alter egos ante el hecho de que Batman está allí afuera, entonces aquí tenemos un Joker que todavía no es el Joker”, añadió el director. “Quería hacer una versión del (Joker) por lo que trabajé con Mike Moreno y, en la escena que verán en el futuro, verán que trabajamos en cómo se veía y está un poco en suspenso de esta manera muy intrigante lejos de ti visualmente.”

Reeves continuó explicando que quería que su versión del Joker “se sintiera distintiva y nueva” por lo que pensó que lo mejor era caracterizar al personaje como un hombre con una enfermedad que le impide dejar de reír y como consecuencia de eso termina adoptando su oscura personalidad. Todo en lugar de realizar la famosa historia con los químicos o algo más parecido a lo que hizo Christopher Nolan en su trilogía.

Pero nada de eso se plasmó en la versión que vimos de The Batman y aunque Reeves dio a entender que tarde o temprano esa escena eliminada será revelada, el director explicó que decidió dejar la secuencia final de Joker con Riddler por el significado que le daba a la advertencia de Catwoman sobre el constante peligro en Gotham.

“La idea por la que dejé esa escena en la película aunque corte la primera escena que estoy describiendo es porque (...) por una parte finaliza el arco de Riddler, sabes como concluye su historia y lo ves después de lo que pasó y cómo Batman ha podido frustrar lo que hizo”, dijo el director. “Pero también estaba la idea de que en este momento, ahora que el dominio completo de Falcone se ha roto, significa que hay un momento no solo de esperanza, sino que también ese el momento de mayor peligro en la ciudad en un largo tiempo porque significa que todos tratarán de quedarse con el poder. Y, cuando Selina habla con Batman al final de la película (...) ella le dice: ‘sabes que este lugar no cambiará' y cuando eliminaba la escena (del Joker y Riddler) las apuestas de esta escena cambiaban, porque (el intercambio Riddler-Joker) muestra que lo que dijo ella ya lo viste y es solo un ejemplo de como los problemas en Gotham nunca desaparecerán”.

Aunque Barry Keoghan fue anunciado públicamente como parte del elenco de The Batman, durante mucho tiempo Warner Bros planteó que el actor interpretaría al oficial de policía Stanley Merkel. De hecho, hasta aparecieron fotos del set que mostraban a Keoghan como parte del Departamento de Policía de Gotham.

No obstante, todo eso fue un truco y Reeves no dudó en admitirlo.

“Cuando estás haciendo una película como esta, quieres que sea diferente, quieres que la gente sienta que está teniendo una experiencia especial”, dijo el director. “Y luego, para mí, cuando vas al cine quieres cierto nivel de sorpresa. Creo que una de las cosas que me preocupaba era la especulación mientras hacíamos la película, que estaríamos explorando el personaje que terminamos explorando. Así que empezamos a pensar qué podíamos hacer para despistar a la gente. Esta idea de convertirlo en Stanley Merkel era exactamente eso, porque la fuerza policial es en realidad una gran parte de la historia, por lo que parecía creíble que pudiéramos estar haciendo eso”.