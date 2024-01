Christine GZ: La indo española italiana que está en Dakar con el equipo del arquero Thibaut Courtois

Llega al campamento en el desierto de Atacama y sin siquiera conocerme, Christine Giampaoli Zonca, más conocida como Christine GZ, me saluda con beso a cada mejilla, “porque así es en España”, dice.

Me abraza y me pregunta cómo estoy. Pareciera que fuésemos conocidas, amigas, o al menos con algún acercamiento previo. Pero no, es la primera vez que me ve y la amabilidad, eso “de piel” que tiene, brota al primer segundo. Así es Christne GZ y es una de las más queridas en el circuito de Extreme E que tuvo su paso reciente por Chile.

En la ocasión asistió como piloto de reserva, pero en realidad terminó haciendo eso y más. Por ejemplo, las hizo de anfitriona para los circuitos VIP de los asistentes, una especie de tour por el campamento. Eso significó pasar por cada carpa de los equipos dispuestos, presentar los pilotos o encargados y, obvio, en su estilo, pedir un aplauso fuerte para cada uno de ellos, con alguna broma de promedio y, por supuesto, un abrazo para finalizar.

La historia de Christine - con 30 años a su haber - se resume en “una vida un poco larga y loca”, define ella. De padres italianos, nació en India, luego vivió en el país de sus padres y más tarde en España, su residencia actual.

Esta vida, siempre ligada al motorsport, será el eje de un documental que está preparando y que incluye lo que ha sido su camino al Dakar 2024, en el que con su copiloto y leyenda del Dakar, Ricardo Torlaschi, liderará el equipo TC Racing del arquero Thibaut Courtois, en la categoría de vehículos ligeros.

@christinegz

Una participación que empezó como una idea poco probable, “pero al final todo encajó y de hecho me avisaron anoche que el vehículo ya estaba siendo embarcado”, avisa al momento de hacer esta entrevista.

“El coche está quedando precioso”. añade. Así, la piloto indo italiana dará un paso adicional en su carrera que ya suma varias participaciones en rallies y raids en nieve, hielo, arena, grava y asfalto. Entre ellos se incluyen el Baja 1000, CERTT y también en la Extreme E.

¿Cómo surgió esto de tu participación en el Dakar? ¿Cómo conseguiste apoyo?

Si te digo la verdad todavía tenemos que devolver 200.000 euros, que es mucha plata, muchísimo. Así que nos hemos vuelto locos buscando dinero y apoyo. Todavía tenemos espacio en el coche para quien quiera apoyarnos. Ya tenemos un par de sponsors que sí o sí quieren venir con nosotros y ahora queda ver qué pasa de aquí a fin de año.

Era un sueño que teníamos hace ocho años y ha pasado un poco inesperado, pues me llamaron a trabajar con TC Racing (para conformar un equipo para la F4) y en eso me preguntaron qué quieres a cambio. Y bueno, me gustaría ir al Dakar. Y fue como vale, ok (ríe). Todavía no me lo creo.

En tu paso por Chile entrenaste con “Chaleco” López y “Kid” Arriagada

Son dos personas increíbles. El Kid es un crack y ha organizado todo. Yo la verdad es que vine a entrenar con mi copiloto, Ricardo Torlaschi, y me dice tranquila que tengo todo planeado. Y de repente llega Kid con un remolque, coches nuevos. Me dice que habló con Can-Am Chile y que me han dado un auto y yo ¡¿qué?! . Ha sido increíble. Hemos pasado dos días en Viña del Mar, con un departamento frente a las dunas, que las recorrimos y yo verdad quedé enamorada de este lugar. El segundo día llegó Chaleco, dimos una vuelta que me ha dado la vida.

Hace unos meses probaste un auto de Fórmula 1 ¿Nos podrías contar un poquito cómo fue esta experiencia?

Muy loco todo. Esto surgió porque yo trabajé todo ese año Pirelli en la Fórmula 1 y ellos tenían dos entradas para ir una jornada de pruebas que seguramente era para los jefes o lo que sea. Pero total que me llamaron y me dijeron ¿quieres ir a probar un auto de Fórmula 1 mañana?. Yo estaba en Múnich, eran las tantas de la noche, tenía un vuelo para regresar a España y esto era en el Circuito Paul Ricard, cerca de Marsella. Pues al final cambié el vuelo, esperé en el aeropuerto y me volé directamente a Francia y fui a probar el coche y fue increíble.

¿Cuál probaste?

El que fue de Kimi Raikkonen en 2012 con Lotus. Ese auto de la famosa frase “Just Leave me alone” cuando ganó en Abu Dhabi. Fue una increíble sensación, que es muy difícil de explicar porque yo creo que la potencia es loquísima. Y eso no es lo principal, lo más loco, lo más increíble, es la frenada. Tú estás a 330 km en la recta y vas como que la piel se te sale del coche y de repente frenas. Y el coche ¡paf! se para directo, de inmediato. Nunca había sentido algo así en mi vida.

Aparte de tu vida ligada al mundo motor ¿qué otros intereses tienes?

Esa es una pregunta muy complicada. Es que realmente mi vida son los coches. Pero bueno, también me gustan mucho los deportes en general. Juego mucho al pádel, voy a cabalgar, siempre que no haya carrera. Con mis amigos somos un grupo muy sanos, nos gusta mucho organizar fines de semana entrenando y haciendo cosas. Así que siempre mi vida está alrededor de esas cosas.

¿Y qué auto tienes tú para el día a día? ¿Cuál es tu marca?

Mi marca de toda la vida ha sido Subaru y he tenido varios. Ahora, eso sí, estoy con un BMW que me prestaron. Y como también trabajo con marcas también voy variando coches. También he tenido un Cupra León, que me encantó. Era con atracción delantera, muy rápido y divertido.

@christinegz

¿Qué piensas tú de los fans latinos?

Los amo, los amo. Amo toda Sudamérica, América en general. Porque yo siento como que he nacido aquí. Cuando viví un año en México, me sentí en casa. Y cuando vengo acá, todos son muy gentiles y apasionados. Creo que en Europa nos falta un poco. Allá quizás hay más distancia y yo siempre he sido más de piel.