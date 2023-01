El Dakar supera su propia exigencia y anuncia suspensión de etapa para motos y quads

El Rally Dakar es reconocido por lo extremo de su competencia, pero este año la exigencia ha cruzado límites tanto por la dificultad de la ruta como por los contratiempos que generan las lluvias y las malas condiciones climáticas en Arabia Saudita. En base a eso, la organización decidió volver a ajustar el calendario y anunció que para la categoría Motos y Quads la séptima etapa entre Riyadh y Al Duwadimi se cancelará debido a los problemas meteorológicos y al nivel de cansancio observado entre los pilotos de la categoría.

Todo esto se conoció cuando los pilotos arribaron al campamento base tras una extensa Etapa 6, donde destacó en la armada chilena la recuperación de Francisco “Chaleco” López en la categoría T3 de Prototipos Ligeros, quien tras ocupar la sexta posición en el día ascendió al cuarto lugar en la general, ilusionándose con entrar en el podio.

“Fue una etapa muy dura. Partimos bien, pero se nos rompió un terminal de la dirección en el lado izquierdo. No nos afectó mucho, pero igualmente no quisimos atacar más fuerte para no arriesgar. Hoy había que superar esta etapa de buena forma y lo pasamos bien en las dunas. Hubo mucha agua y frío. Ha sido una semana muy feroz que no me había tocado vivir antes. Por suerte voy en auto, porque los de las motos la deben sufrir. Son unos héroes”, comentó con muy buen ánimo el piloto del Team Red Bull Can-Am.

En la misma categoría y también recuperando terreno tras los problemas mecánicos del día anterior, Ignacio Casale finalizó en el cuarto lugar del día, con lo que ahora el tricampeón del Dakar se ubica en la undécima posición.

Las motos siguen al alza

La categoría Motos sigue generando buenas noticias para Chile. En la serie principal (Rally GP), los nacionales del Monster Energy Honda Team, Pablo Quintanilla e Ignacio Cornejo, nuevamente fueron top ten en un día que fue ganado por Luciano Benavides.

Quintanilla finalizó en la sexta posición, mientras el iquiqueño lo hizo en el octavo lugar. Con esto, marchan séptimo y décimo, respectivamente en la general.

“La etapa fue una real aventura en más de 900 kilómetros de recorrido. Con más de 12 horas entre campamento y campamento. Feliz de estar acá en el bivouac entero. Hicimos una buena etapa pudiendo abrir ruta en parte de la etapa y perdiendo poco comparado con los que ganaron el tramo. Conforme con la posición de llegada que me permite salir desde un buen puesto de largada este domingo, luego de cancelarse la del sábado”, comentó Nacho Cornejo.

En la serie Rally 2, la gran noticia corrió por cuenta de Patricio Cabrera, quien pese a algunos inconvenientes, llegó en el 19° lugar y subió a la 21ª posición de la categoría para pilotos privados.

“Fue un día muy largo. Anduvimos en total unas 13-14 horas, fue una especial muy buena para mí, me sentí muy cómodo y logré alcanzar al grupo con el que he andado en casi todos mis Dakares”, precisó Cabrera al llegar al campamento.

Respecto de los inconvenientes que le tocó dejar atrás en la sexta etapa, el patagón precisó que “debido a los golpes con la moto, se me cortó un eje, pero por suerte pude sujetarlo con una cinta y así poder continuar en carrera. Y después en el enlace de más de 300 km, tuve una caída por culpa de auto, ya era de noche, estaba lloviendo y no se veía mucho, pero por suerte no fue grave y pude llegar sin inconvenientes a un parque cerrado que estaba totalmente inundado”, finalizó el corredor nacional.

El “ahijado” de Cabrera en este Dakar, Tomás de Gavardo, continúa con buen tranco y sigue al acecho en su estreno dakariano. Hoy, el piloto de 23 años finalizó en la posición 42, lo que deja a De Gavardo en el puesto 34°.

“Ha sido una jornada muy larga. Desde las 5 de la mañana que estoy arriba de la moto y recién llegando a las 20:00 horas al campamento. Estoy cansado, pero aún con ganas de llegar hasta el final. Me molesta la muñeca derecha por una caída el jueves, pero soportable. Me gustó mucho la etapa al comienzo, hasta el kilómetro 100. Después hubo dunas más técnicas. Lo importante es que estoy entero, así que ahora a recuperarnos luego de la cancelación de la etapa 7 que permitirá tomar un descanso”, expresó un agotado pero ganoso Tomás de Gavardo.