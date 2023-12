Ferrari pone fecha de la presentación de su nuevo monoplaza para la Fórmula 1

Ferrari a través de su director de equipo, Frederic Vasseur ha confirmado que el próximo monoplaza que correrá en la Fórmula 1 del 2024 será presentado el próximo 13 de febrero.

“El lanzamiento tendrá lugar el 13 de febrero, el día antes del Día de San Valentín”, reveló Vasseur. “Verás el resto de los detalles, incluido el nombre del auto ese día”.

Este nuevo monoplaza deberá poner en lo más alto a la escuadra italiana, ya que el SF-23 que pilotaron en durante este 2023 Charles Leclerc y Carlos Sainz fue capaz de hacer siete poles y solo una victoria.

El desafío es grande, tiene que seguir siendo rápido pero ahora debe ser más consistente, ya que la temporada del próximo año será la mas larga de la historia al tener 24 Grandes Premios, lo que los obligará adelantar el comienzo de la misma al último fin de semana de febrero y así mismo, la pretemporada.

Por esta razones, la firma de Maranello adelantó la presentación y en palabras de Vasseur “Significa que no teníamos otra opción. Creo también que otros equipos lo harán el día 14, pero es todo un reto estar listos para Bahréin”.

El director del equipo, no quiso adelantar las expectativas que tienen para el 2024 y señaló que “no tengo que prometer nada. La mejor manera es centrarnos en lo que estamos haciendo para cumplir. El regalo de Navidad para ellos será si somos capaces de hacer un buen trabajo en marzo, no en Navidad. En Navidad el regalo se basa sólo en promesas y no quiero hacer promesas”.