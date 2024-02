Balance de incendios en Región de Valparaíso: Más de 1.000 casas afectadas y no hay “cifras concluyentes” de víctimas fatales

La ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó esta madrugada un balance de los incendios forestales que afectan a la Región de Valparaíso.

Esto, luego de la reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) nacional que comenzó en las oficinas centrales del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres a eso de las 00.30 AM, luego de que el Presidente adelantara la reunión, convocada en primera instancia para las 8.00 de la mañana, ante la crítica situación.

La secretaria de Estado indicó que aún no hay “cifras concluyentes” de víctimas fatales.

“En este momento no tenemos cifras confirmadas, si diera un número se basa en reportes parciales que hemos recibido” indicó la ministra, quien especificó que esos reportes han sido con 10 decesos -como el informado por la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González- y con 16. No obstante, dijo que esperan tener el primer consolido durante la mañana de este sábado.

La PDI será la encargada de contabilizar las personas fallecidas, así como las desaparecidas. Tohá afirmó que se espera que a eso de las 9.30 de la mañana haya una cifra oficial.

Sobre la cantidad de viviendas afectadas por las llamas, la ministra indicó que en Quilpué habría al menos 100, mientras que en Viña, de acuerdo a estimaciones preliminares, serían alrededor de 1.000. No obstante, manifestó que la real magnitud de la catástrofe podrá ser cuantificada con luz de día.

Daños en infraestructura pública

La ministra informó que el puente ferroviario Las Cucharas -que atraviesa el estero Marga Marga, entre el límite de las comunas de Viña del Mar y Quilpué- quedó cortado producto de las llamas, por lo que el Metro de Valparaíso no podrá funcionar. “En este momento no podemos decir cuánto demorará en reponerse”, especificó la titular de Interior.

Además dos terminales de buses se incendiaron, resultando quemados también vehículos que prestan servicios en el lugar.

Además, cuatro recintos sanitarios resultaron afectados: los Cesfam de El Olivar, Baeza y Miraflores, además del SAPU Pompella.

Condiciones climáticas

La ministra manifestó su preocupación por la condiciones climáticas pronosticadas para este sábado, similares a las de este viernes.

“El día de mañana (sábado) presenta condiciones similares al de hoy. En ese sentido es preocupante, vamos a tener temperaturas -cambian mucho porque en la costa son más bajos, un poco más al interior pueden elevarse muy rápidamente-. Hoy estuvimos en los 36 grados, probablemente mañana (hoy) podamos llegar a esas temperaturas en algunos lugares de la región” indicó.

“Lo que es complejo es que esto está combinado con vientos de 40km/hr que en las quebradas puede llegar a los 60km/hr, por lo tanto es necesario extremar todo tipo de medidas para lo que viene en las próximas horas”, agregó.

Alertas SAE

“Vamos a pedir a toda la población de la zona afectada que estén muy atentos a las instrucción y que obedezcan cuando se desarrollen alertas de evacuación de manera inmediata”, dijo Tohá tras el Cogrid. Esto, debido a que durante este viernes uno de los problemas que se generaron fue la reacción tardía de parte de la población para salir de las zonas en peligro.

“Hoy (viernes), dadas las características del fuego y su movimiento tan rápido, que su desplazamiento llegó a tener entre 4 y a veces hasta 10 km/hr, por lo tanto muchas personas que se sentían muy lejanas al incendio, recibieron alerta SAE y no creyeron estar realmente en peligro y no evacuaron a tiempo. A los pocos minutos se vieron atrapados por el fuego”.

“Mañana (sábado) la solicitud es que quien reciba una alerta SAE, hay que evacuar inmediatamente. No preguntar, no averiguar, no preocuparse de las cosas. Preocuparse de las vidas, de las familias, de los conocidos y huir del lugar lo antes posible de manera tranquila”, agregó.