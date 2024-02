Delegada Presidencial informa que habría 10 fallecidos por incendios y estiman sobre 1.000 viviendas afectadas en sector de Viña del Mar

La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, informó que producto de los incendios que afectan a la región, habrían, de acuerdo a información preliminar, aproximadamente 10 fallecidos, además de estimar la existencia de 1.000 viviendas afectadas en el sector El Olivar, en Viña del Mar.

“De acuerdo a la información que nos ha entregado Carabineros, efectivamente hay información preliminar de personas que habrían fallecido, aproximadamente 10 personas. Quiero insistir, esto es información preliminar”, señaló la autoridad.

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, habló de la existencia de víctimas fatales, pero afirmó desconocer cuántas personas habrían muerto.

“Tenemos una información preliminar de que efectivamente hay personas que han fallecido. No sabemos cuántas. Hay una información muy preliminar y no lo vamos a saber hasta que no lleguen los primeros rayos de sol del día para entregar una información más precisa, indicó.

Respecto a las viviendas quemadas, el gobernador afirmó que “hay una información bien preliminar en particular en El Olivar, donde hemos conversado con los comandantes de Bomberos, donde hay una estimación que es bastante importante. Probablemente sobre 1.000 viviendas solo en El Olivar”.

También se informó de 28 personas con condición de “gran quemado”, por lo que se encuentran en riesgo vital en los recintos asistenciales de la zona