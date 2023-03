Carter y sumario del Ministerio Público contra fiscal por información de “narco-casas”: “No estábamos preparados para un tiro en la espalda del fiscal nacional”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al sumario administrativo que ordenó el Ministerio Público para determinar si hubo irregularidades en la forma en que el jefe comunal ha recibido información respecto de las denominadas “narco-casas” y sus moradores.

La determinación de la entidad liderada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, se da luego de que al anunciar la realización del cuarto operativo de demolición de estas construcciones, el exUDI confirmara que para emprender estas acciones se basaba en detalles otorgados por la Fiscalía Oriente.

Durante la mañana del miércoles, fue el propio fiscal nacional quien respaldó las diferentes iniciativas para el combate al narcotráfico. “Todos los esfuerzos que apunten en esa dirección son esfuerzos positivos, uno podrá opinar si aportan más o menos, o si son la solución única (...). Pero siempre se valoran las iniciativas de los distintos agentes del Estado que apuntan a combatir eficazmente el narcotráfico”, indicó Ángel Valencia.

Sin embargo, la máxima autoridad del Ministerio Público solicitó en la tarde a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, activar los análisis correspondientes para determinar quién estaría entregando información al jefe comunal de La Florida y si ésta tendría o no carácter de reservada.

“El fiscal nacional dice: todas las medidas sirven. ¿Qué pasó entre medio? ¿Quién lo llamó? Nosotros estábamos preparados para enfrentar los tiros de los narcotraficantes, no estábamos preparados para un tiro en la espalda del fiscal nacional, porque nadie cambia de opinión en ocho horas”, afirmó Carter en conversación con Canal 13.

Con respecto al sumario que abrió el ente persecutor, este recaería en primera instancia sobre el fiscal Ernesto Navarro de Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado, luego de que se conociera que le habría enviado a Carter un correo electrónico con el detalle de 19 domicilios vinculados a investigaciones vigentes por ley de drogas y donde hay personas formalizadas y privadas de libertad.

Respecto a lo anterior, Rodolfo Carter afirmó que “en Chile jamás se ha hecho un sumario contra un fiscal que filtre información, al primer fiscal que se atreve a pelear con los narcos le pegan en la cabeza y lo sumarían. Lo que hay acá es la intención y este es el mensaje: no colaboren, no se metan en esto, hay que parar a Carter y no colaboren. Esto va a terminar en un sobreseimiento de todas maneras, porque no hay mérito para castigar al fiscal”.

Además agregó que “los narcos hacen funerales de Estado con escolta policial y un fiscal que se atreve a colaborar para pelear con los narcos es sancionado por el fiscal nacional, al que le tenemos tanta fe, porque necesitamos al Ministerio Público del lado de las víctimas. Hoy los narcos no estás más tristes, están celebrando porque no esperaban que iban a tener un aliado tan potente”.

Así las cosas, el alcalde Carter señaló que espera una entrevista con Valencia para explicar “porqué castigó a un fiscal que se pone del lado de las víctimas y porqué nos impide seguir avanzando”.

“O nos convertimos en Valparaíso con funerales de Estado para los narcotraficantes o pelamos con todo para salvar a nuestro país”, cerro el jefe comunal de La Florida.