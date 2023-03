Funeral narco: Monsalve dice que había medidas para resguardar la seguridad y que no fue “una buena decisión” la suspensión de clases

La mañana de este miércoles, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se refirió al denominado “narco funeral” en Valparaíso que obligó esta semana a la suspensión de clases en 14 establecimientos educacionales de la zona, entre colegios y universidades.

Se trataba del sepelio de Camilo Noé Rojas Chepulich (27), más conocido como El Ñaju, quien la tarde del miércoles 15 de marzo fue acribillado con cerca de 30 balazos a las afueras del colegio Las Acacias, en el acceso principal a la Ciudad Puerto.

En esa línea, Monsalve aseguró que “nunca vamos a disminuir algo que para las personas es grave y les genera temor, una organización criminal en este caso un eventual funeral narco, genera temor en las personas y creo que el Estado tiene que hacerse cargo de ese temor”.

Sin embargo, expresó que la sociedad chilena y las instituciones no pueden “actuar bajo las condiciones de organizaciones criminales”.

“Los eventuales funerales narco, son seguidos por tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones (PDI), la previa de que ocurran se catalogan, en el caso de ayer, en Valparaíso, estaba catalogado como un funeral narco de mediano riesgo y quiero decir que respecto a eso se habían desplegado un conjunto de acciones, tanto de la PDI como de Carabineros de Chile”, señaló.

Respecto al cierre de los 14 establecimientos educacionales aseguró que no fue una decisión de gobierno y que “había dispositivos preventivos y había un operativo establecido para resguardar la seguridad y, por lo tanto, esas decisiones estaban tomadas previas a la decisión de cerraran los establecimientos, que creo que no fue una buena decisión”.

“Sí entiendo el temor y sí entiendo la obligación del Estado de garantizar las condiciones de seguridad, pero justamente por eso estaban planificados operativos policiales”, cerró la autoridad de Interior.

Las declaraciones de Ávila

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se había referido a la decisión de la suspensión de clases, en un principio catalogado de “buena decisión” el cierre de los establecimientos en contextos que “pueden ser y que pueden poner en riesgo a los estudiantes”.

Tras las críticas frente a sus dichos, la autoridad de Educación tuvo que aclarar que “los establecimientos tienen la facultad de tomar medidas de prevención frente a hechos que pueden afectar a sus comunidades”, sin embargo recalcó que “no quiere decir que no estemos tomando acciones para que estos hechos no sucedan”.