Cierre de colegios en Tiltil: ministro de Educación anuncia inyección de fondos y afirma que situación se produjo por “mala gestión de recursos públicos”

Ayer la Municipalidad de Tiltil, comuna rural ubicada en la Región Metropolitana, anunció el cierre de nueve establecimientos educacionales debido a una deuda de más de $18 mil millones de pesos.

“Informamos a cada uno y una de ustedes que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til ha sido víctima de cuantiosos embargos a la subvención de educación en forma sistemática desde el mes de abril de 2023 hasta la fecha, totalizando $800.722.481″, decía el comunicado. “Nunca fuimos escuchados, nunca recibimos ayuda, solamente palabras de buena fe, de buena crianza”, había dicho previamente el alcalde Luis Valenzuela.

En ese contexto, el ministerio de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo esta mañana una reunión con el alcalde, Luis Valenzuela, y con dirigentes del Colegio de Profesores. Tras la cita, Cataldo anunció la inyección de recursos que asegurarían la continuidad de los establecimientos afectados hasta fin de año. Dichos recursos saldrán del Fondo de Apoyo a la Educación Pública y de la liberación de dineros retenidos en el proceso judicial por el embargo de cuentas.

Asimismo, se instalará una mesa de trabajo encabezada por la seremi de Educación, Flavia Fiabane, que buscará “mejorar la gestión del trabajo administrativo y de recursos de la municipalidad”.

Cataldo fue crítico del sistema de financiamiento para la educación escolar y señaló que presentarán dos proyectos de ley en ese sentido. “Estamos planteando un proyecto de ley que repiense el sistema de financiamiento. Si hay algo que yo logré consolidar como opinión, antes como subsecretario de Educación, también como subsecretario de Desarrollo Regional, habiendo dialogado con todos los alcaldes del país y también con los parlamentarios, tanto de oposición como de gobierno, es que el actual sistema de financiamiento a la educación escolar no da. No da. No llegamos con soluciones oportunas, la forma de distribuir los recursos no es la más adecuada, por lo tanto nos encontramos en un proceso de deliberación”.

“Me encantaría como ministro de Educación decir que esto es solamente una situación puntual de Tiltil, pero sabemos que no es el caso. Hay más municipios a nivel nacional que tienen una situación como esta, incluso peores que esta”. En ese sentido, mencionó a Cerro Navia, Valparaíso, San Fernando.

“¿Cómo se llega a esto? Por mala administración y mala gestión de los recursos públicos. Esto es parte justamente del diagnóstico de por qué que se avanzó en un proceso de desmunicipalización a través de la Ley 21.040, que es lo que estaba en la base de todo el análisis, la evidencia que había en ese minuto para tomar una decisión de transitar en otro modelo de educación”, agregó. Dichos proyectos de ley serían presentados a fin de este año y fines de 2024.

La presidenta del sindicato del Colegio de Profesores de Tiltil, Alejandra Arévalo, señaló que tenían imposiciones impagas desde 2017. “No es la primera vez que estamos en esta situación. Somos clientes frecuentes del ministerio. Si bien valoramos el hecho de que se entreguen recursos, para nosotros no es suficiente. Creemos que el ministerio se tiene que hacer cargo, intervenir de la corporación”.

“Año a año, mes a mes, estamos teniendo la incertidumbre de si se nos van a pagar los sueldos. Eso significa que perjudicamos también a nuestros estudiantes. Tenemos una fuga importante de estudiantes porque no podemos asegurar el servicio. Tampoco podemos ir a trabajar si no se nos pagan nuestros sueldos completos”. A las 14.00 se realizará una reunión entre los dirigentes, los docentes y el alcalde donde definirán si pueden mantener las clases.

Según dijo la dirigente, el cierre de estos colegios afectaría a más de 2 mil estudiantes.

Finalmente, el alcalde señaló: “Es compleja la situación, nosotros cuando asumimos la administración, a un mes de estar en el ejercicio del cargo, lo dijimos muy fuerte y claro, que la situación de la educación en Titil era catastrófica, heredamos un problema sumamente complejo”.