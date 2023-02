Delegado presidencial de La Araucanía asegura que Fiscalía maneja 116 denuncias por presuntos incendios intencionales en la región

El delegado presidencial de la Región de La Araucanía, José Montalva abordó este martes las denuncias de incendios forestales presuntamente intencionales en esa zona.

Justamente La Araucanía ha sido una de las regiones, junto a Ñuble y Biobío, más devastadas producto de los siniestros en la zona centro sur durante febrero.

En ese sentido, el delegado fue consultado -en Cooperativa- por las denuncias de presunta intencionalidad en los siniestros. Al respecto, aseguró que “la realidad es que efectivamente cuando uno va a terreno hay gente que le dice: ‘mire, esto fue intencional, mire estos son los de acá’, y yo lo primero que le digo es que haga la denuncia de forma formal”.

“Yo sé, he sido testigo, que muchas veces en estos incendios salta una chispa y puede saltar hasta varios metros y se arma otro foco y lo vi presencialmente. Entonces, ahí no es que haya hartos focos necesariamente que sean intencional, de que hay intencionalidad también hay indicios. Vamos a los datos, que es lo que a mí me sirve para trabajar. Hay en el Ministerio Público más de 400 denuncias. De esas, 116 serían por intencionalidad y de esas 12 se adscriben a investigaciones ligadas a la violencia rural. De hecho, está la Fiscalía de Alta Complejidad a cargo de esas investigaciones”, agregó.

En tanto, consultado por las declaraciones de algunos sectores respecto de que habría actos terroristas tras los incendios, el delegado respondió: “Yo no rechazo las hipótesis, sino que más bien me pongo a trabajar para que se pueda llegar a saber qué es lo que efectivamente pasa, cómo podemos evitarlo, cómo podemos prevenirlo y en eso estamos trabajando”.

La Fiscalía Regional de La Araucanía aclaró a La Tercera que la cifra de 116 denuncias por presuntos incendios intencionales corresponde a investigaciones por incendios que por su gravedad y magnitud quedaron asignadas al fiscal regional, Roberto Garrido y que dicha investigación determinará las verdaderas causas de los siniestros y si hubo o no intencionalidad.

Además, explicaron que existan 400 denuncias, desde diciembre a la fecha, no significa que hayan 400 incendios, ya que por un puro siniestro pueden haber, por ejemplo, 20 o 30 denuncias y que más adelante, conforme avance la investigación, se irán agrupando.

La semana pasada un grupo de senadores de Renovación Nacional (RN) pidió al Ministerio Público un fiscal con dedicación exclusiva para investigar incendios apuntando a “grupos terroristas”.