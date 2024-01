Las idas y vueltas de los moai que fueron sustraídos de Rapa Nui y hoy están en el Museo Británico

Esta semana las redes sociales del Museo Británico limitaron los comentarios que podían recibir en sus publicaciones. Esto, a raíz de los mensajes de chilenos que exigieron que uno de los moai que el recinto tiene en su poder sea devuelto a Rapa Nui.

En siglos pasados, Hoa Hakananai’a permaneció dándole la espalda al mar y con la vista fija en el cráter del volcán Rano Kau, cuyo entorno era utilizado especialmente en la ceremonia del Tangata Manu u Hombre Pájaro, en español. Los resultados de la competencia determinaban quién ejercería la jefatura de la isla. En la parte posterior de la estatua, es posible apreciar los vestigios del ritual. De acuerdo con el Museo de Historia Natural, “sus grabados representan al mito del hombre pájaro y además posee representados unos remos ceremoniales detrás de su cabeza”.

La estatua —tallada en basalto y con una data de creación que fluctúa entre los años 1.000 y 1.200— se mantuvo en Rapa Nui hasta 1868, año en el que arribó la tripulación del barco británico HMS Topaze. En esa ocasión, el comodoro Richard Powell decidió sustraer dos estatuas: Hoa Hakananai’a y el Moai Hava. El primero se encuentra en exhibición permanente en la sala 24 del museo y el segundo tiene acceso limitado. Según la información exhibida por el museo en su página web, sólo se puede acceder al Moai Hava con cita previa como parte de la colección de estudio del museo. Este último moai está hecho de toba volcánica, tiene manos y un taparrabos tallado. Su fecha de elaboración, en tanto, se ubica entre los años 1.100 y 1.600. En los últimos años —dice el sitio web del museo— este moai se ha prestado a museos de todo el país para exposiciones en el Museo Mundial de Liverpool, el Museo de Manchester y, más recientemente, en 2018, en la Real Academia de las Artes.

Una vez en Inglaterra, Powell regaló el Hoa Hakananai’a a la reina Victoria, quien posteriormente donó la pieza al Museo Británico. Moai Hava —que fue extraído desde un cementerio en Mataveri— fue donado directamente al museo por el almirantazgo. Desde ese acontecimiento, han pasado casi 155 años.

Las idas y vueltas de los moai que fueron sustraídos de Rapa Nui y hoy están en el Museo Británico. En la imagen, Hoa Hakananai’a. Foto: Museo Británico.

Las solicitudes de repatriación

En julio de 2018, el Museo Británico recibió una solicitud por escrito para la devolución de ambos moai. En esa ocasión el ministro de Bienes Nacionales ratificó el apoyo del gobierno, a raíz de la petición de Carlos Edmunds, presidente del Consejo de Ancianos de Rapa Nui.

Según el Museo Británico, luego de la petición formal una delegación de Rapa Nui fue invitada a Reino Unido. La visita se materializó en noviembre de ese año. Desde entonces —asegura el museo en su página web— “ha habido discusiones sobre un Memorando de Entendimiento entre el Museo y la comunidad Rapa Nui sobre posibles proyectos colaborativos” y personal del recinto viajó a Rapa Nui para “comprender mejor aspectos de la cultura rapanui, el significado de la estatua y las aspiraciones de la comunidad”.

“El Museo Británico reconoce la importancia de Hoa Hakananai’a y Moai Hava para la comunidad rapanui actual y reconoce el impacto de su expulsión de la isla en 1868. El Museo está desarrollando una relación a largo plazo con la comunidad de Rapa Nui, para aportar tiempo y recursos del personal a la investigación colaborativa y la reinterpretación de las colecciones Rapa Nui en beneficio de la comunidad y el mundo en general. A través del Memorando de Entendimiento, planeamos desarrollar proyectos de beneficio mutuo con artistas, académicos y otros miembros de la comunidad en Rapa Nui”, explica el recinto en su sitio web.

Por su parte, Ariki Tepano, secretario de la comunidad indígena Ma’u Henua, comentó en mayo del año pasado que “los moais que están repartidos en el mundo no son prioridad, pero no van a salir de los planes de repatriación”. El representante explicó que “la apertura al turismo nos ha tenido fuera del tema”, pero dejó una posibilidad abierta: “No vamos a desistir, sólo que aún no nos hemos sentado a discutir el tema”.