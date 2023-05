¿Devuelvan los moais? Comunidad rapanui dice que repatriación de estatuas ya “no es prioridad”

dPoco avance registra el traslado de tres moais, originarios de Rapa Nui, desde dos museos del continente (Chile) y otro desde el British Museum de Londres (Inglaterra). Este último, una de las 12 estatuas (moai) y tocados (hau) ubicados fuera del país, según cálculos del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Ariki Tepano, secretario de la comunidad indígena Ma’u Henua, comenta que “los moai que están repartidos en el mundo no son prioridad, pero no van a salir de los planes de repatriación”. El representante explica que “la apertura al turismo (concretada en agosto pasado) nos ha tenido fuera del tema”, pero añade que “no vamos a desistir, sólo que aún no nos hemos sentado a discutir el tema”. En la cultura rapanui, los moais tienen un gran valor simbólico, al representar a los ancestros de los clanes en la isla.

Respecto a las esculturas ubicadas en el continente, el municipio y la comunidad indígena Ma’u Henua solicitaron la “repatriación” de los moais ubicados en el Museo Fonck de Viña del Mar, que fue aceptada por el Ministerio de las Culturas (Mincap), y en el Museo Arqueológico de La Serena, que aún no ha sido autorizada.

El directorio que integra Tepano en Ma’u Henua termina su período el 2 agosto de 2024 y el secretario dice que antes de dejar el cargo espera iniciar a desarrollar el proyecto para llevar de vuelta a la isla el moai ahu One Makihi, que está en el Museo Fonck: “No esperamos traer el moai antes de que salgamos del directorio, pero sí por lo menos dejar avanzado lo que se necesite; o dejar el tema en la mesa”, dice.

Porque para mover ese moai, el CMN puso la condición de que los requirentes presentaran un plan de traslado de la estatua para que dicho servicio brinde la asesoría técnica necesaria, lo que no ha ocurrido a la fecha. Y no ocurrirá en el corto plazo.

El Consejo otorgó la tenencia de dicho moai al Museo Antropológico Padre Sebastián Englert de Rapa Nui, el mismo destino que tuvo la escultura ubicada en el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) y que fue traslada en enero de 2022. “Para ello, el traslado debe realizarse con la asesoría técnica del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en los términos que se detallan en el acuerdo CMN de 2019″, dicen.

Dicho acuerdo, con fecha 17 de julio de 2019, fue informado por Erwin Brevis, secretario del CMN, a Claudio Etcheverry, presidente del directorio de la corporación Museo Fonck de Viña del Mar, en donde detalla que “el traslado de la referida pieza se realizará siguiendo una pauta metodológica de transporte e instalación, la cual será confeccionada por un equipo técnico a constituir por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (...) a fin de minimizar los riesgos para la integridad del moai (...) todo ello de acuerdo al proyecto presentado por el Municipio de Isla de Pascua”.

El Consejo además aclaró a La Tercera PM que el traslado implica “la realización de un tratamiento de conservación que considere su consolidación previo a su traslado, en atención a la fragilidad del estado en que se encuentra” y que los “tiempos de traslado, como su financiamiento y persona o institución que realizará el retiro, dependen de la iniciativa local”.

De este modo, Rapa Nui será la que financie y/o gestione el financiamiento del traslado del moai del Museo Fonck, aunque Tepano consideró que los proyectos de traslado “no es necesario que los haga la comunidad de Ma’u Henua” y que podría ser otra entidad la encargada de costearlo.

Lo anterior, pues a diferencia de la restitución del moai del MNHN que fue costeado por el Estado, la pieza del Museo Fonck es custodiado por una corporación de derecho privado, que obtuvo la estatua durante el gobierno de Gabriel González Videla a través de un regalo que hicieron los isleños a la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua en retribución a sus obras en la isla.

En el caso del moai Manutara, que se ubica en La Serena, el Consejo de Monumentos Nacionales informó que “es un proceso que está en curso. La comunidad indígena Ma’u Henua ingresó una solicitud a la Subsecretaría del Patrimonio a fines de 2018 con un plan de traslado. La subdirección de Gestión Patrimonial y la Secretaría Técnica Provincial (STP) del CMN en Rapa Nui realizaron informes técnicos para el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, indicando los antecedentes que se requerían precisar o complementar para la propuesta de conservación preventiva y que permitiesen autorizar o no la solicitud de traslado a Rapa Nui”.

El director del Museo Arqueológico de La Serena, Ángel Durán, dijo que la devolución del moai “no depende de la dirección del museo. Somos una unidad que depende del Servicio Nacional del Patrimonio y este a su vez es un organismo asociado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En ese sentido, el CMN recomendó al servicio y a las autoridades ministeriales que antes debería conocerse el proyecto que se va a emplear para iniciar un préstamo de esta naturaleza”.

Durán agregó que “el CMN debe definir y determinar si las características del procedimiento que conlleva la solicitud de la comunidad Rapa Nui cumple con las normas de seguridad y conservación”. Consultado si la devolución configuraría una pérdida para el recinto, el director señaló que “la cultura rapanui es patrimonio de la humanidad, aparte de ser patrimonio local. No entiendo que haya pérdida, entiendo que es parte de todos, esté donde esté”.

Finalmente, respecto a la repatriación del moai Hoa Hakananai’a, ubicado en el Museo Británico de Londres, el CMN informó que “las gestiones fueron llevadas directamente por el Ministerio de Bienes Nacionales con la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa) y la Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua. Con posterioridad a la visita realizada en 2018, se recibió a una delegación del Museo Británico en Rapa Nui donde se reunieron con autoridades locales (incluyendo una visita al Museo Rapa Nui para conocer sus instalaciones). En esa oportunidad se redactó un Memorándum de Entendimiento entre autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales y Codeipa con compromisos iniciales para el estudio del caso. Actualmente se encuentra en etapa de revisión”.

Sobre esta pieza, Tepano señaló que “la visión de la isla es traer todo lo que está en el mundo, pero también hay otras perspectivas que plantean mantenerlo allá como embajador”.