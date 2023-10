Raúl Figueroa, exministro de Educación, apunta al gobierno por crisis en Atacama: “Si no lo sabían, es una falta gravísima”

El exministro de Educación Raúl Figueroa cuestionó la gestión del gobierno de Gabriel Boric por el paro de profesores en Atacama.

Los 46 establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama superaron ya los 50 días sin actividades de aula, afectando a 30 mil estudiantes. Los docentes de la zona acusan pésimas condiciones de infraestructura y falta de insumos para llevar adelante las clases.

En entrevista con Tele 13 Radio, Figueroa sostuvo que “administrativamente se puede gestionar que los alumnos no pierdan el año, existe una normativa que especifica los casos en que el alumno tiene que reprobar o pasar de curso. El drama es que se insiste en utilizar a los alumnos como rehenes para negociaciones de toda clase y eso es muy grave en un año que es particularmente complejo cuando la recuperación de aprendizaje tenía que ser el objetivo de este año”.

“Hay problemas de infraestructura, esa infraestructura tiene que gestionarse, los recursos existen”, aseguró, indicando que hay fondos del Gobierno Regional y dineros del propio Mineduc para conservación y mejoras en los establecimientos. En ese sentido acusó “una falta de gestión allí, inmensa”.

Según el exministro, en esos colegios “no es que no existan salas de clases, no es que los techos se estén cayendo”. “Se pueden mejorar y hay que mejorar, pero eso no justifica que lleven 50 días esos alumnos fuera de esas salas de clases y la sensación que queda es que hay un conflicto político allí muy fuerte”, planteó.

Asimismo, cuestionó la labor de la cartera que encabeza Nicolás Cataldo, indicando que “el Ministerio de la Educación, como ha sido evidente en este caso, esperó 50 días para involucrarse directamente”.

“Eso en el fondo es un abandono brutal de la principal responsabilidad que le corresponde al ministerio en esta nueva lógica que es un contacto mucho más directo con la gestión de la educación pública a través de los servicios locales”, argumentó.

Frente a ello, se le consultó a Figueroa si el Mineduc tenía conocimiento de la situación que llevó a la crisis. “Es imposible que el ministerio no haya sabido y si no lo sabían es una falta gravísima, significa un descontrol respecto de lo que tienen que gestionar. Y aquí, y esto es muy relevante, porque yo creo que el ministro Cataldo ha hecho esfuerzos por ordenar esa cartera, pero cuando dice que esto es un problema de Estado, como diciendo no es un problema de la gestión del gobierno, acá hay un problema conceptual. Lamentablemente quienes están gestionando la educación en Chile desde el gobierno, entran desde una lógica en que la gestión es una especie de elemento que no hay que considerar y el Estado no se mueve solo”, advirtió.

Más críticas

Otras autoridades también han hecho eco de lo que sucede en Atacama. El gobernador regional, Miguel Vargas (Ind.), comentó que “Atacama fue el conejillo de indias de todo el proceso de traspaso de la educación pública desde los municipios hasta los Servicios Locales de Educación” y añadió que “tenemos el 100% de los colegios (públicos) traspasados al SLEP y, evidentemente, hemos sufrido las consecuencias de ello”.

Desde Acción Educar, su director ejecutivo, Daniel Rodríguez, sostuvo en su cuenta de la red X que “el Estado falló porque el problema en la gestión llevó a interrumpir el servicio educativo. No toquemos el servicio educativo, los niños tienen que ir a clases”.

Este miércoles, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, dio su punto de vista: “Lo que está pasando en Atacama podría pasar en Las Condes en un tiempo más: quitarle los colegios a la municipalidad y traspasarlos al SLEP es un salto al vacío. La educación pública de calidad aún vive en municipalidades que estamos haciendo bien la pega”.

En ese sentido, agregó que “sin ir más lejos, este año recibimos más de 9.300 postulaciones para 608 cupos en nuestros establecimientos. Esto confirma la confianza de quienes postulan al proyecto de educación pública de Las Condes”.

“Esperamos que el ministro Cataldo solucione la deficiente gestión en Atacama y que nos permita a las municipalidades que entregamos educación integral de calidad seguir manteniendo la administración”, finalizó.