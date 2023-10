Escala la tensión entre Cataldo y profesores de Atacama: ministerio compromete fechas pero profesores siguen en paro

A pesar de las tratativas, las reuniones y el tiempo destinado desde el ministro Nicolás Cataldo hacia abajo, ya son 51 los días sin clases que suman 46 establecimientos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, la institución que se hizo cargo de ellos luego de que los municipios de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro le traspasaran la administración en el contexto de la nueva institucionalidad que se está instalando en el país.

El proceso en el norte, sin embargo, ha estado plagado de dificultades, y aunque las autoridades educativas se han traslado en más de una oportunidad a la región para intentar destrabar el conflicto, lo cierto es que el mismo ya cruzó el umbral del medio centenar de días activo, lo que tiene el ambiente intranquilo puertas adentro en el Mineduc, donde dicen no comprender que los profesores del territorio sigan en paro puesto que, aseguran entendidos en la materia, ya les han trazado un calendario con soluciones concretas.

La protesta docente es contra el SLEP y las autoridades responsables por lo que, aseguran los profesores, son pésimas condiciones de infraestructura y falta de insumos para llevar adelante las clases. La mala administración desde que se traspasó el servicio educativo desde los cinco municipios hasta el SLEP también ha sido puesta en la mesa, así como la necesidad de un mejor acompañamiento pedagógico.

Frente a esto, la semana pasada la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, estuvo en la región y el viernes, junto al gobierno regional de Atacama, se comprometió en nombre del ministerio con un cronograma de obras de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura de los establecimientos de dicho SLEP. Ahí, por ejemplo, se dio cuenta de la articulación del trabajo público y privado y contempla, por ejemplo, a los alcaldes de las cinco comunas en cuestión, además de las mineras CMP, Candelaria, Carola, Caserones y Pucobre, además de Codelco y Kinross. Incluso la Universidad de Atacama estará asesorando técnicamente ciertos aspectos.

En esa línea, el Mineduc prometió trabajos de corto, mediano y largo plazo, poniendo como plazo límite el 6 de noviembre para que las 60 escuelas del SLEP Atacama, incluidas las 14 que sí están con clases, hayan visto el inicio de sus trabajos de reparación y restauración. De ellos, se espera que las obras en 55 se inicien a más tardar el 31 de octubre y en los otros cinco entre el 1 y 6 de noviembre. A los 18 jardines infantiles dependientes de SLEP ya les realizaron las mantenciones comprometidas, por lo que están en clases activas.

Inicialmente, las obras de mejoras venideras buscan dar respuesta a los problemas más urgentes y fueron priorizadas en un catastro en el que participaron las comunidades de los propios establecimientos.

Esto es, justamente, lo que más tiene contrariadas a las autoridades del Mineduc y que ha provocado incluso que el ministro Cataldo haya deslizado críticas hacia los profesores por mantener la decisión de no volver y, con ello, poner en riesgo el año escolar de los casi 30 mil alumnos que componen las comunidades educativas del servicio atacameño. En conversación con radio Duna, el secretario de Estado señaló hace algunos días que luego de haber resuelto, según su juicio, las situaciones más urgentes -material pedagógico y capacidad operativa- “no puedo entender que habiendo condiciones mínimas garantizadas en la mayor parte del sistema, ese sistema no vuelva a funcionar de manera normal o regular”. Ahí también dijo que de los 60 establecimientos, 42 “están con condiciones de volver”.

Es más: luego del llamado nacional del Colegio de Profesores para movilizarse este 25 de octubre en apoyo a los docentes de Atacama, el propio Cataldo calificó la convocatoria como “una locura” y manifestó su “preocupación” en torno a que la situación se utilice en términos políticos. “No tenemos que convertir la educación en una trinchera política”, manifestó, antes de añadir que “lo que uno tiene que reconocer es que el Colegio de Profesores está a menos de un mes de sus elecciones internas. Algún factor debe haber en torno a ello”, y que no lograba entender cómo el magisterio “a esta altura del año y con la situación crítica en que está la educación llame a un paro, aunque sea un día. Me parece que no está a la altura de las circunstancias”. Antes, Cataldo ya había dicho que no es el gobierno el que ha fallado en esta situación, sino que el Estado.

¿Y qué dicen los profesores? Básicamente, que a pesar de las fechas prometidas, no retornarán hasta ver concretado el inicio de los trabajos. “Nos ofrecieron una intervención simultánea (...), pero hoy, a 47 días de movilización, no están interviniendo en la escuela, no están cambiando la chapa, no están habilitando los baños, no está ese trabajo, y es eso lo que se reclama”, argumentó Carlos Rodríguez, presidente regional del Colegio de Profesores, hace cuatro días.

Hoy la crisis ha trascendido incluso a ser un problema de dos. El mundo parlamentario ya está involucrado y, sin ir más lejos, este lunes la senadora Yasna Provoste (DC) emplazó en duros términos al ministro Cataldo en la Comisión de Educación de la Cámara Alta durante una sesión en la que se analizó la crisis educacional en Atacama, circunscripción que ella representa en el Congreso. “Lamento que se retire el ministro (de Educación, Nicolás Cataldo), porque la verdad creo, como una moción de orden, lo más importante es haber tenido alguna respuesta de su parte, porque todo el rato que ocupó en hablar no dijo nada”, aseguró.

La parlamentaria hizo presente su molestia, dado que el titular de Educación se retiró a la mitad de la sesión y -según la senadora- sin haber entregado una solución a las demandas que plantearon los dirigentes del Colegio de Profesores de Atacama. “Yo hubiese esperado, ya a 50 días, que el ministro (Cataldo) hubiese dado una respuesta, no le digo que dé respuesta a todos los temas que han planteado, por una parte, los dirigentes del Colegio de Profesores de Atacama, o el dirigente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Local, o sea, hemos escuchado todo este momento... uno que siente que seguimos en Marte, sigue en otro planeta”, remató.

Pero no lo es todo. Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo (ambos UDI), diputados que son parte de la Comisión de Educación, anunciaron que acudirán al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y a la Defensoría de la Niñez por esta situación.

“Es absolutamente inaceptable que, transcurridos más de 50 días de movilización, las autoridades ministeriales no hayan sido capaces de resolver las legítimas demandas que han expuesto los profesores”, dijeron.