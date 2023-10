Cataldo defiende gestión en medio de paro de profesores en Atacama: “No ha fallado el gobierno, el que ha fallado ha sido el Estado”

“Presidente Gabriel Boric, en Atacama peligra el año escolar de 30 mil estudiantes, mientras funcionarios de su gobierno obstaculizan soluciones autogestionadas por autoridades, empresas y comunidades educativas locales. ¡Permítannos recuperar la dignidad de nuestros niños y niñas!”.

Con esas palabras la senadora por la Región de Atacama y exministra de Educación en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Yasna Provoste (DC), increpó al Presidente Gabriel Boric, a propósito del paro de profesores que mantienen docentes de la tercera región hace 45 días.

El profesorado de esa zona acusa una malversación de fondos administrativos, que estaban destinados al mejoramiento educativo. Actualmente, un grupo de profesores se encuentra protestando contra el Servicio Local de Educación, puesto que, según acusan, los mantendría con malas condiciones de infraestructura y falta de insumos para realizar las clases.

“Con el ministro acordamos una salida para esto, que son las condiciones habilitantes, es que los servicios básicos funcionen plenamente en los establecimiento educacionales y que los materiales e insumos que permiten funcionar tanto en liceo como a escuelas estén. Eso hasta este momento no ha sucedido”, señaló a radio Biobío el presidente regional del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Rodríguez.

Bajo ese contexto, este jueves en una nueva emisión de Gobierno Informa, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que las familias de los menores de edad que están sin clases hace más de un mes “pueden esperar lo mismo que esperamos nosotros, es que se vuelva lo antes posible a clases, que no se pierda ni un día más de escuela, que todos los estudiantes tengan asegurado su derecho a la educación”.

“Ahí yo diría que no ha fallado el gobierno, el que ha fallado ha sido el Estado”, apuntó Cataldo, afirmando que “este no es un problema de los últimos meses que me ha tocado ejercer a mí como ministro de Educación, tampoco es un problema del último año y medio donde estuvo el ministro Marco Antonio Ávila”.

“Este es un problema que viene más allá del año 2018″, aseguró.