Paro de profesores en Atacama: Cataldo asegura que 42 establecimientos están en condiciones de volver a clases y lanza críticas al magisterio

La mañana de este viernes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al paro de profesores en la Región de Atacama que lleva 46 días y que mantiene a cerca de 30 mil estudiantes sin clases hace más de un mes.

En conversación con radio Duna, el secretario de Estado, señaló que de los 60 establecimientos educacionales públicos de la región, cerca de 44 están en paro y “alrededor de 14 están funcionando”. De las escuelas paralizadas, Cataldo aseguró que 42 “están con condiciones de poder retornar” a clases.

El motivo de la movilización, se debe a que el profesorado de esa zona acusa una malversación de fondos administrativos que estaban destinados al mejoramiento educativo. Bajo ese escenario, actualmente un grupo de profesores se encuentra protestando contra el Servicio Local de Educación, puesto que, según denuncian, los mantendría con malas condiciones de infraestructura y falta de insumos para realizar las clases.

En ese contexto, el ministro destacó que el Ministerio de Educación (Mineduc) ha mantenido conversaciones con las autoridades educacionales de la zona, y que, en dichas reuniones “dijimos que tienen que haber condiciones” para el funcionamiento de las escuelas.

En ese sentido, señaló que existen dos condiciones “habilitantes”. La primera de ellas tendría relación con el material para impartir las clases. “Efectivamente, cuando nosotros fuimos las escuelas no tenían distribuido material pedagógico, se suponía que no había”, dijo el ministro. Sin embargo, contó que, junto a profesores y apoderados fueron a “visitar las escuelas y encontramos en las bodegas mucho material pedagógico que no estaba distribuido”, asegurando que “hoy está distribuido”.

Respecto a la segunda “condición”, Cataldo aseguró que “hablábamos de estas condiciones mínimas de funcionamiento operativo de las escuelas, lo que dicen los directores es que hay 42 que están en condiciones de volver”.

“Yo no puedo entender que habiendo condiciones mínimas garantizadas en la mayor parte del sistema, ese sistema no vuelva a funcionar de manera normal o regular”, se cuestionó el ministro.

Llamado a movilización del magisterio

Ayer jueves, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, calificó la situación en Atacama como “gravísima”, y acusó que ésta “da cuenta concreta de la no presencia del gobierno y del Estado frente a una problemática que hoy está afectando a miles de estudiantes”.

En esa línea, el líder del gremio anunció una movilización en “apoyo” a los docentes de la tercera región para el próximo miércoles 25 de octubre.

Esta mañana, el ministro Cataldo calificó la convocatoria como “una locura” y manifestó su “preocupación” en torno a que la situación se utilice “en términos políticos”.

“No tenemos que convertir la educación en una trinchera política”, manifestó.

“Lo que uno tiene que reconocer es que el Colegio de Profesores está menos de un mes de sus elecciones internas. Algún factor debe haber en torno a ello”, señaló el ministro respecto a la convocatoria.

En ese sentido, expresó que no “logra” entender “cómo el Colegio de Profesores a esta altura del año y con la situación crítica en que está la educación llame a un paro, aunque sea un día. Me parece que no está a la altura de las circunstancias”, explayó.