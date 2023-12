Revierten baja de carabinero sancionado por utilizar arma personal para recuperar auto robado a su padre en Lota

Este viernes se dio a conocer que se revirtió la decisión de dar de baja a un carabinero que había sido objeto de tal sanción por hacer uso de su arma particular y realizar un seguimiento contra un grupo de sujetos que robó un vehículo perteneciente a su padre, mientras se encontraba de civil, en la comuna de Lota, Región del Biobío.

El hecho se produjo el pasado martes cuando el funcionario de Carabineros, identificado como Álvaro Novoa, fue alertado del robo del vehículo de su padre, por lo que decidió emprender la búsqueda de los ladrones en momentos en que ya había terminado sus funciones en la Tercera Comisaría de Lota.

Tras eso, en la Ruta 160 divisó al móvil sustraído, por lo que decidió hacerle un seguimiento mientras pedía apoyo policial. Según se detalló, en el momento de dar alcance a los delincuentes, el policía hizo uso de un arma particular debidamente inscrita, de acuerdo con su relato, para evitar ser atropellado, tras lo cual pasó a control de detención, luego de ser denunciado por apremios ilegítimos.

Con todo, durante esta jornada, y tras expresar su molestia por la decisión de dar de baja al uniformado, el mismo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, confirmó que se revirtió la decisión y que el cabo segundo involucrado en el hecho retomaría sus funciones durante este sábado.

“La información que mantengo es que el carabinero ya fue notificado de que se revocó la medida que inicialmente se había tomado, así que mañana se reintegra a sus funciones como debe ser”, afirmó el general Yáñez esta tarde mientras salía del Palacio de La Moneda.

En ese sentido Yáñez añadió que los policías están llamados “a seguir trabajando (porque) necesitamos más carabineros en la calle y no menos y obviamente no hay que apresurarse en tomar decisiones”,

Previamente y tras conocerse la sanción inicial, en declaraciones recogidas por Radio Biobío, el general Yáñez se había mostrado molesto por la determinación.

“Realmente estoy muy molesto porque no se me entregaron todos los antecedentes en forma inmediata, por lo que he solicitado que se me informe al respecto de cuáles fueron las consideraciones que se tuvieron para tomar una medida administrativa de esta naturaleza, que se aleja completamente de las instrucciones que yo he impartido, de que las actuaciones de nuestros carabineros son 24/7, siempre que estén ajustadas a derecho, dentro del marco normativo, deben ser respaldadas por sus mandos, por lo que he pedido que se revise y reevalúe la situación de este funcionario”, afirmó Yáñez en esa oportunidad.