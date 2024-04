El último adiós del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez

Cerca de las 9 de la mañana de este viernes comenzó la ceremonia de despedida del mártir 1.237 de Carabineros, el teniente Emmanuel Sánchez (27), quien falleció la noche del miércoles tras intentar repeler a un grupo de delincuentes en Quinta Normal.

La ceremonia de despedida del oficial se realizó en la Iglesia Evangélica de Carabineros (Igecar) y tuvo como protagonistas a su familia, específicamente su esposa, Macarena García; su madre, Lorena Soto, y su pequeño hijo, un niño de 3 años. Los dos últimos estaban junto al teniente cuando se enfrentó a tiros con un grupo de delincuentes que estaban robando. Sánchez logró abatir a uno de los antisociales, sin embargo, recibió 14 tiros de otros de los malhechores que prestaban cobertura al ladrón que estaba montado en una motocicleta. Por este hecho hay tres ciudadanos venezolanos detenidos, uno de ellos confeso.

Al acto fúnebre del oficial de Carabineros también asistieron diferentes personeros de gobierno, encabezados por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien estuvo acompañada por la vocera, Camila Vallejo; el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Ascenso póstumo

Al funeral del nuevo mártir de Carabineros asistió el general director, Ricardo Yáñez, quien fue la única autoridad que habló durante la ceremonia religiosa.

Tras entregar palabras sobre la carrera del asesinado funcionario, Yáñez anunció el ascenso póstumo del teniente, quien pasó a ser mayor de Carabineros.

“Como general director he dispuesto el ascenso póstumo al grado de mayor, en base a los méritos personales y profesionales que destacaron con su profunda trayectoria profesional”, señaló.

Además de eso, la máxima autoridad de la policía uniformada informó que la 22ª Comisaría de Quinta Normal llevará el nombre del funcionario que fue asesinado en la intersección de la Avenida San Pablo con la calle Radal.

Por último, el general Yáñez anunció que “dadas las circunstancias de este acto heroico y valiente, fuente doctrinaria de compromisos para cada uno de los carabineros de hoy y siempre, este 27 de abril, día de nuestro aniversario institucional, junto a otros destacados carabineros y en presencia de las más altas autoridades de nuestro país y de la comunidad entera, impondremos de forma póstuma y entregaremos la medalla al valor al mayor Emmanuel Sánchez en manos de su esposa Macarena y de su hijo Pedro”.

La formalización pendiente

La ceremonia de despedida del ahora mayor de Carabineros se dio mientras el Ministerio Público trabaja en reunir los antecedentes para formalizar el próximo domingo a los tres presuntos autores de los hechos que desencadenaron en el asesinato del funcionario de Carabineros.

Formalización de los imputados por el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez. Foto: Víctor Huenante / Agencia Uno.

Los imputados hasta ahora son Wilber Olivares, Josué Ramírez y Yolvi González, tres ciudadanos venezolanos que fueron detenidos el jueves y contra los cuales la Fiscalía solicitó ampliar la audiencia de formalización.

Además de estos tres implicados, quienes habrían estado robando en la zona donde murió el carabinero, y que fue lo que motivó su actuar, hay un cuarto sospechoso que hasta ahora se encuentra prófugo.

“Haga algo”

De la familia del mayor de Carabineros asesinado en Quinta Normal, solo su madre entregó declaraciones a la prensa en el frontis de la iglesia de Carabineros.

Lorena Soto, quien dijo haber conversado con el Presidente Gabriel Boric el jueves, sostuvo que “las autoridades están haciendo su trabajo, pero se necesita que le pongan seriedad, firmeza para que haya castigos ejemplares. No puede ser que el delincuente esté girando una y otra vez, eso no es posible. Mucha gente que ha pasado por esto siempre dice por qué esta persona tiene tantas detenciones y queda libre, no hay justicia”.

El Presidente Boric en el responso del teniente Emmanuel Sánchez. Foto: Carabineros

“Haga algo antes que muchos más mueran”, comentó Soto que le pidió al Mandatario.

Consultada respecto a los presuntos asesinos del funcionario, la madre del mayor Sánchez indicó que “es difícil dirigirme a ellos, cuando no han tenido ni siquiera la empatía, se burlan ante la prensa. Mi hijo estaba solo ahí en esa noche oscura, pero él enfrentó la situación. Me gustaría que ningún otro carabinero estuviera solo, siempre tuviera el apoyo de la comunidad”.

El sonido del silencio

Cerca de las 11 horas, desde la Iglesia Evangélica de Carabineros, salió el cortejo fúnebre del mayor Sánchez rumbo al cementerio Parque Canaán, en Pudahuel.

Escoltado por motoristas de la institución, y seguido por una caravana, la carroza recorrió diferentes calles de la capital.

Santiago 12 de abril 2024. Se lleva a cabo el funeral en memoria del teniente de Carabineros, Emmanuel Sanchez, en el parque cementerio evangelico Canaan; de Pudahuel. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Pasadas las 13 horas, ya en el cementerio, se llevó a cabo una despedida íntima de la familia. En paralelo, funcionarios de Carabineros realizaron tres disparos de salva en su honor.

Finalmente se entonó el “toque de silencio”, concluyendo así la despedida del mártir 1.237 de Carabineros, funcionario quien algún día frente a la bandera juró “rendir la vida si fuese necesario”.