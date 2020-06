Cuarentena en imágenes: “El confinamiento ha sido un proceso agotador”

“La cuarentena ha sido un proceso muy agotador. Tener que resignarse a quedarse en cautiverio es fuerte. Dentro de mí hay una angustia tremenda la mayoría del tiempo.

En general mis días son bien similares. Me despierto tarde e intento aprovechar el día para compartir con mi familia, cocinar juntos o ver una película. Por las noches me la paso jugando virtualmente con mis amigos con juegos que nos permiten conversar y divertirnos al mismo tiempo.

Como proyecto familiar decidimos arreglar nuestra casa. Esto era muy difícil de hacer en tiempos normales, porque estábamos siempre ocupados. Dejarla bonita ha sido súper gratificante para todos. Además pude arreglar mi pieza, que era algo que siempre había querido hacer. ¡Parece que tengo un talento oculto para la albañilería!

La verdad es que no todo ha sido tan malo. En este tiempo valoro mucho el fortalecimiento que hemos tenido como familia. Creo que nuestros lazos se afirmaron de una manera muy linda. Ahora he podido aprovechar más a todos, pude acercarme mucho más a mi hermano y he tenido el tiempo de conocer más a mi mamá y eso me llena de alegría.

También pienso mucho en la suerte que tenemos de tener algo que comer todos los días o el no estar pasando frío. Mi mamá es profesora de un colegio público y al estar pendientes de la situación por la que están pasando sus alumnos, podemos percatarnos de la magnitud del problema y cómo muchas familias han perdido sus hogares. Es muy distinto verlo por la tele a tener personas cercanas que viven esa situación.

Si tuviera que describir algo que permanece, es esa sensación predominante de tener angustia. Tengo miedo que algún familiar pueda enfermarse y agravar su situación. De mi círculo más cercano, lamentablemente dos familiares han fallecido por coronavirus. Mi familia es mapuche, somos todos personas de una clase social media baja, por lo cual el acceso a la salud es escaso. Eso me tiene complicado.

Pero he sacado temas en limpio. Los momentos de crisis siempre traen cambios positivos. Ante las dificultades las personas nos volvemos más fuertes y espero que así sea. Cuando todo pase, quiero hacer las cosas de otra manera. Quiero que las decisiones que tome valgan la pena”.

Rony Curifuta vive la cuarentena con su madre, Myriam, y la pareja de ella, Iván. Además de su hermano Emanuelle y sus dos perritos en la comuna de Pudahuel.