Alejandra Krauss, coordinadora de “la DC En contra”: la campaña es “similar” a la oficialista, “coincidimos en que es un texto que divide”

La coordinadora general de “La DC por Chile, la DC en Contra” y excomisionada experta, Alejandra Krauss, abordó este jueves los ejes que tendrá la campaña de la colectividad por la opción que quiere rechazar la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada el próximo 17 de diciembre.

De acuerdo a la abogada, a diferencia del proceso constitucional anterior, en que la falange optó por aprobar el texto de la Convención, pero sufrió el desmarque de figuras relevantes que finalmente abandonaron el partido -como Ximena Rincón y Matías Walker-, en esta ocasión la cohesión del partido es mayor.

“En un proceso de reflexión que se fue realizando al interior del partido y siendo muy determinante el informe que la comisión constitucional de la DC emitió de forma unánime, en la que hizo un juicio muy crítico respecto del texto que se va a plebiscitar, la Junta Nacional, en un 92%, tomó la decisión por estar “En contra””, destacó en diálogo con Radio ADN.

“Es una situación muy distinta a lo que sucedió el año pasado al interior de la DC, donde una mayoría decidió ir por el “Apruebo”, sin embargo, figuras destacadas tomaron una posición distinta, eso hoy no ocurre. Eso no solo habla de la reflexión interna, sino del juicio crítico que se tiene de este texto”, agregó.

En la conversación, la coordinadora del “En contra” de la DC fue consultada por la decisión de realizar campañas separadas con el oficialismo, una situación que, a su juicio, es más una estrategia para captar un abanico más amplio de votantes que una manera de diferenciarse.

“La decisión fundamental, más que ir se parados, es en una línea de mucha coordinación, con un mensaje común, respecto de personas que tenemos distancias y profundas discrepancias con el texto que se va a plebiscitar, y también hablando a sectores de la ciudadanía que se identifican más con la DC o con personas que permanentemente han estado en busca de diálogo”, apuntó.

Y añadió que las campañas no se han estructurado a partir de la diferenciación: “Porque los mensajes son muy similares, es encontrarnos a través del “En contra”. Para nosotros lo esencial es que la ciudadanía vea que somos muchos que en forma transversal hoy día coincidimos que este texto le hace mal a Chile, es un texto mediante el cual no logramos avanzar, nos divide, profundiza las desigualdades y no resuelve las urgencias de la ciudadanía”.

En esa misma línea, Krauus dijo que “se debe cerrar este proceso”, porque “lo que requiere la ciudadanía, es que (el Congreso) se vuelque a resolver sus urgencias, eso es pensiones, salud, las definiciones que deben hacerse no solo a la ley corta de isapres”.