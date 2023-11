La segunda jornada de Boric en San Francisco estará marcada por exposición en APEC y una charla con Trudeau

“Puedo asegurarles que en diciembre, luego del plebiscito, el proceso constitucional tendrá un final. Para proyectar un desarrollo de largo plazo necesitamos certezas”.

Uno de los primero temas que abordó el Presidente Gabriel Boric tras aterrizar en San Francisco para participar en una nueva edición del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) fue el proceso constitucional. El discurso lo dijo en el CEO Summit donde expuso para los líderes de distintas empresas internacionales con el foco puesto en temas económicos, como la innovación, la energía y el medioambiente. De todas formas, Boric también se dio el tiempo de referirse a temáticas como el conflicto árabe-israelí, la invasión de Rusia en Ucrania y las prioridades económicas del país.

“Sé que cuando los presidentes se paran en este podio sólo les cuentan las cosas buenas de sus países. Pero, por supuesto, tenemos problemas, problemas que estamos enfrentando”, comentó el Presidente. Y agregó: “Chile está interesado en colaborar con todos los países, no para servir a cualquier hegemonía que lo pretenda”.

La charla del Mandatario se extendió por alrededor de 30 minutos. “Los problemas que enfrentamos en el mundo, en particular, tienen que ver con que la debilidad de nuestros sistemas políticos o la fuerza de nuestros sistemas políticos no pueden darse por sentados. Y, por lo tanto, al menos en nuestros países, estamos conscientes que la democracia debe generar beneficios para todas las personas, no sólo para los que tienen la riqueza. Por eso, estas reuniones nos abren vías de diálogo entre distintos sectores claves para el desarrollo económico y social que tan necesarios son”, aseguró Boric.

Antes el Mandatario había participado de una reunión con chilenos destacados, entre ellos empresarios y académicos, en el hotel Hilton.

Para cerrar la jornada el Presidente estuvo presente en la fotografía oficial de APEC, en la que también participó el mandatario de China, Xi Jinping, quien se reunió con Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a su par de China, Xi Jinping.

Charla con Trudeau

El Presidente no se refirió a temas de contingencia nacional, más allá de sus redes sociales, en las que recibió a la carabinera que fue atacada con una granada en Independencia.

“El vil ataque de esta tarde a nuestra funcionaria de Carabineros (está fuera de riesgo vital), no quedará impune. Delincuente fue abatido inmediatamente y desde San Francisco me comuniqué con la vicepresidenta Tohá para conocer los detalles del caso y nuestros equipos ya están prestando toda la colaboración necesaria. Hemos tomado numerosas medidas contra la violencia en las calles y seguiremos trabajando para devolverle los espacios públicos a nuestros compatriotas. En esta pelea sepan los delincuentes que los vamos a perseguir incansablemente, y les vamos a ganar. Para eso tenemos que actuar unidos todos, sin oportunismos”, escribió en su cuenta de X.

Este jueves el Presidente expondrá en la APEC, pero antes sostendrá una reunión con empresas del programa Copec Wind Ventures. También tendrá un encuentro con su par de Canadá, Justin Trudeau.

Los ministros de la delegación también tendrán reuniones relevantes para sus carteras. Juan Carlos Muñoz, de Transportes y la ministra Aisén Etcheverry, de Ciencias sostendrán reuniones con empresas como Google y OpenAI, creadores de Chat GPT. “APEC es un espacios de intercambio comercial para nuestro país“, explicó Etcheverry.

En la tarde el Presidente despegará rumbo a Chile para aterrizar este viernes en Santiago y asistir a la apertura de los Juegos Parapanamericanos 2023.