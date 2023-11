Ataque con granada a carabinera: Tohá dice que no hay “medidas mágicas” en seguridad y respalda a la institución por procedimiento

“No hay atajos en materia de seguridad. No hay caminos fáciles. No hay cuñas que resuelven los problemas. No hay medidas mágicas. Lo que hay es trabajo consistente, sistemático y coordinado. Eso es lo que nos va a dar frutos”, afirmó la vicepresidenta Carolina Tohá este jueves.

En el Salón Salvador Allende del Palacio de La Moneda, Tohá junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Justicia, Luis Cordero y el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, promulgaron la ley que incluye en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional.

Tohá dio cuenta de la serie de reuniones que agendó el gobierno para abordar medidas de seguridad pública tras el ataque con una granada que afectó a funcionarios de Carabineros en un control en el límite entre Santiago y Pedro Aguirre Cerda la tarde del miércoles. La vicepresidenta hizo además una reflexión general respecto al tema.

“El miedo no es buen consejero. Cuando vemos situaciones de delitos graves como el que ayer vimos, a todos nos recorre el miedo, pero no podemos dejar que el miedo sea nuestro consejero para tomar decisiones”, advirtió.

La vicepresidenta Tohá explicó que el Presidente Gabriel Boric, fuera del país por la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (Apec), que se realiza en San Francisco, Estados Unidos, instruyó la realización de una serie de reuniones de trabajo esta jornada.

“Ya tuvimos la primera con las policías y vamos a desarrollar otra durante la tarde también con otros actores, para reforzar las estrategias con las que estamos actuando. Para reforzarlas escuchando especialmente a quienes están a cargo de estas tareas y a quienes tienen experiencia en esas tareas e iremos comunicando próximamente esas definiciones”, sostuvo.

Tras ello, abordó el ataque que mantiene grave a una carabinera.

“En estas horas lo primero que hay que hacer es decirle a los funcionarios policiales que ayer vivieron esta situación tan dura, que actuaron bien, que fueron valientes, que fueron cuidadosos”, señaló, respaldando el procedimiento en que fue abatido uno de los atacantes.

La autoridad de gobierno afirmó que se están desarrollando las medidas para asegurar la erradicación de ese tipo de armamento en manos de antisociales.

“No es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada. Han sido muy pocas veces y no queremos que se haga habitual. No queremos que se haga habitual que una funcionaria policial exponga su vida como ayer, por eso se están desarrollando todos estos esfuerzos”, expresó la vicepresidenta.

Asimismo, manifestó su solidaridad con la funcionaria herida y reiteró su respaldo a la labor que desarrollaba.

“Decirles que ayer, la manera en que actuaron fue ejemplar, nos llena de orgullo y nos hace ver que hay capacidades para enfrentar a estos delincuentes y que este tipo de acciones no se van a dejar en la impunidad”, afirmó la secretaria de Estado.