Desde “es ético” hasta “impresentable”: las reacciones de la esfera política ante el llamado del Presidente al embajador en Israel

El conflicto de Medio Oriente ha hecho eco en la esfera política nacional desde el inicio. Primero con la exigencia al gobierno a pronunciarse y condenar el ataque de Hamas, luego el escueto retweet que hizo el Presidente Gabriel Boric sobre las declaraciones de la diputada Carmen Hertz (PC) y ahora, la tajante condena del Presidente ante los ataques israelís y el llamado a consultas al embajador chileno en Israel, José Carvajal, para que concurra a La Moneda a entregar detalles de la situación en Medio Oriente.

El endurecimiento del Ejecutivo ante el conflicto fue expresado a través de un comunicado que publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores donde condena los ataques indiscriminados y señalan que la “legítima autodefensa de un Estado no autoriza el ataque a civiles”.

Esto, luego de que este martes el director del Hospital de Indonesia denunciara ataques aéreos israelíes en contra del campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, que dejó más de 50 palestinos muertos y 150 heridos. Desde Israel reconocieron el ataque, especificando que su blanco eran varios miembros de Hamas, entre esos uno de sus líderes, Ibrahhim Biari.

Tras el ataque, durante la noche del martes, el Presidente Gabriel Boric a través de su cuenta de X, anunció que “ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, como Gobierno de Chile hemos resuelto llamar en consultas a Santiago al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal”.

La decisión del jefe de Estado ha tenido distintas reacciones, desde organizaciones como la Comunidad Judía de Chile y la Comunidad Palestina en Chile, además de críticas y valoraciones que han surgido desde el mundo político.

Desde la oposición, el senador militante de la UDI, Iván Moreira –que ya ha expresado su apoyo a la causa palestina– desdramatizó el llamado que hizo el Mandatario al embajador en Israel y dejó en claro que en ningún caso “significa que vayamos a terminar nuestras relaciones diplomáticas”.

El legislador le dio un espaldarazo al Presidente y señaló que hace “lo correcto y lo respaldamos frente a un gobierno donde el presidente Netanyahu quiere matar a todo el pueblo palestino”.

Y añadió que “no se equivoquen, el enemigo de Israel es Hamás, no el pueblo de Palestina. Bien Presidente por lo que ha hecho”.

Mientras que el diputado Jorge Durán (RN) está lejos de coincidir con la opinión de Moreira. El representante del distrito 9, tuvo duras críticas para el Mandatario: “Me parece impresentable que el Presidente Boric y su gobierno, no entiendan que ya no son los estudiantes que andan protestando por la calle con su ideología política, que no comprendan que ellos representan un país”.

Bajo esa misma línea, indicó que como Presidente de la República debe representar “a todo Chile y no a una facción determinada. Independiente del conflicto que está pasando en Israel y Palestina”. El legislador llamó al gobierno a mantenerse neutral “en conflictos internacionales que no tienen nada que ver con nuestro acontecer nacional”.

La visión oficialista

Desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri, expresó su apoyo a la decisión del gobierno. “El presidente hace lo correcto. Israel está cometiendo graves crímenes de guerra en contra de inocentes, desobedeciendo el llamado de Naciones Unidas. Eso no nos puede dejar indiferentes”, señaló.

Por su parte, el miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD) indicó que el Mandatario puede tener una “opinión personal” en torno al conflicto. Sin embargo, al ser representante de todos los chilenos y chilenas “creo que lo más prudente es no tomar partido en este conflicto, ser objetivo y tajante en la condena a las guerras, la destrucción y muerte de todos los lados, pero al mismo tiempo centrar en buscar mecanismos para colaborar hacia una salida pacífica”.

El diputado Diego Ibañez, desde Convergencia Social, se remitió a expresar que la decisión del gobierno le “parece ético”.