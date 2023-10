Gobierno condena “ataques indiscriminados” de Israel en Gaza: “La legítima autodefensa de un Estado no autoriza el ataque a civiles”

El conflicto entre Israel y el grupo radical Hamas ha ido escalando a medida que avanzan los días y el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado la tarde de este martes donde condena los ataques indiscriminados y sostiene que la “legítima autodefensa de un Estado no autoriza el ataque a civiles”.

Este martes, el director del Hospital Indonesia en Gaza denunció que más de 50 palestinos murieron y 150 resultaron heridos en ataques aéreos israelíes contra una zona densamente poblada del campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza.

El ataque no pasó desapercibido para la comunidad internacional. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se mostró “profundamente alarmado” por la “intensificación” del conflicto entre las fuerzas de Israel y los milicianos de la Franja y volvió a instar a todas las partes a respetar el Derecho Internacional, teniendo en cuenta que “no es un menú a la carta y no se puede aplicar de manera selectiva”. Además, volvió a hacer un llamado de un cese al fuego en Gaza.

Y en este contexto, el gobierno del Presidente Gabriel Boric sostuvo que “junto con reiterar categóricamente su condena a los ataques indiscriminados en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel, que, de acuerdo con lo informado por Naciones Unidas, han dejado más de ocho mil personas fallecidas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, además de alrededor de un millón de palestinos desplazados de sus hogares, se suma al llamado urgente a un cese al fuego del Secretario General de Naciones Unidas”, inicia el texto..

“En el actual contexto, Chile reitera la obligación internacional que pesa sobre todas las partes en conflicto de respetar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario que regula los conflictos armados, y de ese modo, evitar la existencia de crímenes de guerra”, continúa.

Luego agrega: “Chile respalda las declaraciones formuladas con fecha 29 de octubre por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), indicando que Israel debe cumplir las obligaciones legales que emanan de las leyes que regulan los conflictos armados. La legítima autodefensa de un Estado no autoriza el ataque a civiles y siempre debe ser ejercida en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.

“Nuestro país se suma al llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado viernes 27 de octubre, en su resolución N° A/ES-10/L.25, en orden a redoblar los esfuerzos para lograr una tregua de las hostilidades, la protección y resguardo de civiles inocentes y el urgente ingreso de ayuda humanitaria a la zona afectada. Asimismo, condena el secuestro de personas inocentes por parte de Hamas y pide su liberación inmediata e incondicional, exigiendo su seguridad y bienestar de conformidad al derecho internacional”, añade.

“Por último, Chile reconoce el derecho del Estado de Israel y del Estado de Palestina de coexistir en paz, dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas, en conformidad a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas”, finaliza.

El Presidente ya había endurecido el tono respecto a los ataques israelitas, cuando hizo un alto en su gira por China para señalar: “Los atentados de Hamas no justifican bajo ningún punto de vista la barbarie que el Estado de Israel está llevando en Gaza”.

En ese sentido, reafirmó que “Chile condena sin matices, tanto los atentados y secuestros perpetrados por Hamas y, también, la indiscriminada respuesta y los bombardeos que Israel ha realizado afectando principalmente a población civil, desarmada, indefensa, en Gaza. También el corte de energía y suministros básicos que se ha impuesto al pueblo palestino de Gaza”.