Exministro Campos afirma que cierre de Punta Peuco “habría implicado una transgresión a la Constitución”

Durante esta jornada, el exministro de Justicia, Jaime Campos –durante el segundo mandato presidencial de Michelle Bachelet– se refirió a los dichos de la expresidente Bachelet, en donde señaló que ella ordenó el cierre del centro penitenciario Punta Peuco –recinto donde se encuentran recluidos militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura– pese a esto, Bachelet dijo que “no se produjo, no me hicieron caso”.

Mediante una carta en el diario El Mercurio, Campos respondió: “Me permito señalarle que efectiva y afortunadamente ‘no le hice caso’ a la Presidenta, puesto que, como indiqué en su momento, habida consideración de la oportunidad y contenido del documento que me exhibieron, además de ser jurídicamente ineficaz, su firma habría implicado una transgresión a la Constitución”.

El exministro se defendió agregando que “los ministros de Estado no son meros amanuenses o ‘fiel de fechos’ del Presidente, como algunos desgraciadamente creen y practican, sino que su obligación es implementar las políticas que promueve el jefe de Estado dentro de la Constitución”.

Campos además señaló que por “incómodo que hubiese sido ese episodio, creo que cumplí con mi deber, evité perniciosas consecuencias y, por ende, tengo mi conciencia muy tranquila”.

No es primera vez que el exsecretario de Estado reconoce que se negó al cierre del centro penitenciario. En un video obtenido por La Tercera, Campos confesó que Bachelet ordenó el cierre a horas del cambio de mando.

“El sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él”, dijo en 2018.

En aquella oportunidad, también manifestó que “les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno, y que me parecía sólo una maniobra político-comunicacional, efectista y que, por cierto, yo para ello no me prestaba”.