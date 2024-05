Senado aprueba en general proyecto para que elecciones municipales y de gobernadores se realicen en dos días

Luego de que este jueves, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara Alta, despachara un nuevo primer informe sobre el proyecto que busca realizar en dos días las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales de este año, el texto fue analizado y votado este viernes por la Sala.

Así, en el hemiciclo la iniciativa fue aprobada en general por 29 votos a favor, 11 en contra y una abstención, correspondiente al exrepublicano Rojo Edwards.

A solicitud del Comité UDI, el proyecto había vuelto a la comisión y se elaboró un nuevo primer informe. En el debate en la comisión persistieron las diferencias en torno al feriado irrenunciable del día domingo, cuestión que fue enfatizada por la senadora Luz Ebensperger (UDI), lo que quedó de manifiesto con su voto de rechazo.

Tras sortear ese debate, por acuerdo de los comités el análisis del texto en general se incorporó en primer lugar de la tabla para la sesión extraordinaria de la Sala del Senado citada entre las 16 y las 19 horas de este viernes.

El proyecto iniciado de un mensaje del Presidente Gabriel Boric, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de “suma”, modifica diversos cuerpos legales, para perfeccionar el sistema electoral y permitir que las elecciones municipales y regionales de octubre próximo se realicen en dos días.

La sesión partió con un minuto de silencio en homenaje de Guillermo Núñez Henríquez, destacado artista chileno y Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, fallecido el 23 de mayo a los 94 años.

Luz Ebensperger dio cuenta del informe, manifestando que “esta es una ley miscelánea, que si obtiene los votos necesarios para hoy día ser aprobada en general, debe abrirse un plazo de indicaciones”.

“Yo diría que en varias de sus normas ya hay adelantados acuerdos con el gobierno y hay en otras que no lo están. Agradecer al gobierno la apertura en muchas de ellas, pero hay todavía algunos puntos críticos”, expuso, indicando que el proyecto tenía una recomendación favorable de la comisión.

La reforma tiene un cuórum de 4/7, por lo que en la Cámara Alta requiere de 29 votos para ser aprobada. En la Cámara de Diputados serían 89 preferencias.

En el debate hubo planteamientos encontrados entre los senadores del Partido Socialista Fidel Espinoza e Isabel Allende.

El primero anunció que rechazaría la iniciativa. “Desde mi visión, desde mi perspectiva, nos estamos comprando de manera innecesaria un conflicto eventual futuro, gratuito, que puede conllevar alteraciones incluso en los procesos democráticos que se van a vivir en octubre de este año”, argumentó.

Allende, en tanto, fustigó planteamientos que apuntaban a una posibilidad de fraude al extender la elección por dos jornadas.

“Francamente, le estamos haciendo un flaco servicio a la democracia, que uno de sus valores esenciales son elecciones libres, informadas, transparentes, no cuestionadas. Y claramente en nuestro país no cuestionamos las elecciones porque sabemos con el rigor con que se realizan. Y tenemos el respaldo de una institución autónoma, como el Servel. Por lo tanto, a mí me parece lamentable llegar a ese tipo de discurso en el cual se plantea desde ya un eventual fraude”, expresó.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), David Sandoval rechazó la idea de dos días feriados con una votación obligatoria y cuestionó los tiempos de análisis de la propuesta. Sandoval dijo que el punto en cuestión no se relacionaba a la idea de fraude, sino que a la posibilidad de “un mal uso de las redes” al finalizar la primera jornada, que podría influir en los votantes del segundo día.

El presidente del Senado y legislador de Renovación Nacional (RN), José García Ruminot, recordó que ya hubo una elección de dos días durante la pandemia y destacó que el proyecto tiene como “aval” la evaluación que hizo el Servicio Electoral (Servel). Asimismo, hizo hincapié en que la reforma establece sanciones para reforzar el voto obligatorio.

“Me hace sentido el temor justificado del Servel de que tengamos largas filas de electores, por la demora del proceso electoral, probablemente el voto de alcalde es más sencillo, el voto de gobernador es más sencillo, pero que duda cabe que los votos de concejales, al haber un número importantísimo de candidatas y candidatos, lo mismo para consejeras y consejeros regionales, hace que el proceso sea bastante más lento. Y eso puede significar entonces que tengamos por un par de horas muchas filas”, planteó.

El senador Rodrigo Galilea, también de RN, planteó que “voy a respaldarlo, pero debo reconocer que lo respaldo con un cierto gusto amargo en la boca porque creo que tanto el Servel como el gobierno, debieran maximizar absolutamente todas las opciones para efectivamente votar en un solo día. Eso es lo natural y lo normal. Pueden ocurrir en la noche de un día para otro que cambien el ánimo electoral, por eso, en todos los países se hacen los esfuerzos por votar un solo día”.

“Si lo hacen otros países, ¿por qué no lo puede hacer Chile?”, sostuvo respecto a la comparación con otros países.

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, dijo que lo conveniente era acompañar la propuesta “en un voto de confianza al Servel”. El legislador aseveró que las estimaciones que se han hecho apuntan a que serían 20.000 candidaturas en las papeletas y al ser el voto obligatorio, habría una alta participación y el tiempo para sufragar “podría exceder las 14 horas si se hiciese en un solo día”.

Se acordó plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 3 de junio a las 12 horas, lo que motivó el reclamo de Alfonso de Urresti (PS) y Claudia Pascual (PC), quienes solicitaron extender este tiempo para poder analizar en profundidad el proyecto.

“Entiendo la premura y quiero que esto se transmita con premura precisamente porque tenemos a las puertas una elección, pero me gustaría solicitar si se pudiera extender para que pudiera quedar el martes o no más allá del miércoles, puesto que efectivamente el proyecto lo vimos hoy, distinto hubiera sido si hubiéramos tramitado este proyecto el martes y miércoles como son nuestras sesiones ordinarias”, señaló la senadora Pascual, aunque no se modificaron los tiempos.

Votaciones Dragomir Yankovic/Aton Chile

Respuesta a aprensiones de senadores

La subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, quien se encontraba en la sala junto al ministro de la cartera Álvaro Elizalde, respondió a los planteamientos de los senadores de oposición, quienes durante la tramitación plantearon que en otros países los comicios se realizan en una jornada.

“Hemos tenido un debate muy importante. Lo primero reforzar lo que se ha dicho acá por varios senadores. Acá tenemos un órgano técnico y autónomo que es el encargado de las elecciones y que él, con todos los integrantes por manera unánime con sus concejeros y concejeras, ha evaluado todas y ponderado todas las alternativas para llevar a cabo esta elección y ha concluido de manera unánime como digo, que la forma más adecuada para garantizar que los electores puedan ejercer adecuadamente su derecho a voto en octubre, es realizándola en dos días”, argumentó.

Asimismo, validó el planteamiento de que se han realizado otras elecciones con cuatro votaciones en un solo día “pero es la primera vez que tenemos cuatro elecciones con voto obligatorio”, sostuvo Lobos.

En ese sentido, comparó que en los comicios anteriores de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores “hemos tenido aproximadamente 6 millones de votos válidamente emitidos, versus a los 13 millones que se proyecta puedan participar con voto obligatorio”.

La subsecretaria también recordó que “en pandemia ya tuvimos esta experiencia y hubo resguardo y plena garantía de la realización del proceso”.

Respecto a la comparación realizada con otros países sobre si hay votaciones en más de un día, Lobos planteó que ellos utilizan el método del voto anticipado. “Hay que pensar que en la mayoría de los otros países está también regulada -y viene también en el proyecto permanente- el tema del voto anticipado o la posibilidad de votar por correo y eso facilita que no se generen las aglomeraciones en un solo día de votación”, sostuvo, haciendo mención de India, donde se realizan los comicios “durante más de varias semanas”.

Luego de la votación, el ministro Elizalde ofreció un punto de prensa, donde aseguró que “para resolver el problema que generaría que la jornada de votación se prolongara hasta altas horas de la noche, a través de la votación de dos días, estamos ofreciendo un mecanismo que permita garantizar la adecuada participación de las personas en horarios más acotados y que se basa en la experiencia exitosa que tuvo el proyecto que se aprobó en su oportunidad, cuando votamos en dos jornadas en el marco de la pandemia”.