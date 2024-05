Tricel acoge la solicitud del Servel y dispone la disolución del partido Comunes por infracciones graves y reiteradas

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió este viernes la solicitud presentada por el Servicio Electoral (Servel) y dispuso la disolución del partido Comunes, presidido por Marco Velarde.

El 28 de diciembre del 2023, el Servel informó que, por requerimiento unánime del Consejo Directivo, presentó en el Tricel una denuncia por faltas graves y reiteradas de Comunes, solicitando la disolución del partido que forma parte del Frente Amplio. Desde entonces, la colectividad inició una estrategia para evitar ese destino y hacer frente a las acusaciones por infracción de las normas sobre financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, no tuvieron éxito.

“Este sentenciador tiene la convicción que la denuncia interpuesta por el Servicio Electoral efectivamente cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 65 y 66 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos para ser acogida. Por los motivos expuestos y normas legales citadas, se acoge la solicitud del Servicio Electoral a fojas 310 y se dispone la disolución del Partido Político Comunes”, se lee en el fallo redactado por el ministro instructor en primera instancia Sergio Muñoz.

El presidente de Comunes, Marco Velarde. Foto: Sebastián Nanco / Aton Chile.

Dentro de otros argumentos, el Tricel señaló que “el partido no está en condiciones de realizar un manejo institucional de los fondos que se les proporciona por el Estado para su funcionamiento y cumplimiento de sus fines”.

Además, determinó que “el interés que pueda manifestar sus actuales autoridades por continuar con la organización política no es suficiente para mantener el funcionamiento y la continuidad de Comunes, por cuanto ello implicaría la renuncia de parte del Estado de hacer efectivas las claras responsabilidades previstas por el legislador”.

Si Comunes decide apelar a la sentencia, se procederá a iniciar una segunda fase del proceso. Esta sería la etapa final, la cual será resuelta por el pleno del Tricel sin contar el ministro Muñoz, es decir, por los magistrados Arturo Prado, Mauricio Silva, María Cristina Gajardo y Gabriel Ascencio.

“No existe un tratamiento de la información contable de manera adecuada y responsable”

Durante el proceso, la actual directiva del partido intentó explicar que las irregularidades fueron heredadas de administraciones pasadas. Por lo mismo, desde el mandato de Velarde se intentó ordenar el partido y hacer las denuncias correspondientes. Pese a eso, el ministro Muñoz desestimó el argumento.

“Debe insistirse en el hecho que Comunes se ha tratado de justificar esta falta de antecedentes en un manejo desprolijo de la información, que no es responsabilidad de quienes actualmente lo dirigen, sin embargo no es posible considerar aisladamente o someter a un examen de responsabilidad a las directivas circunstanciales del partido, sino que efectuar una ponderación en conjunto y como institución de lo cual queda de manifiesto que no existe un tratamiento de la información contable de manera adecuada y responsable”, plantea la resolución.

Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

Se insistió en que “no se está ante un juicio de carácter subjetivo o de calificación jurídica por parte del juzgador dado que ante hechos concretos y determinados como es la existencia de balances manifiestamente incompletos de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, es la ley la que prevé que la infracción grave y reiterada de lo dispuesto en el Título V, de la Ley N°18.603, será sancionada con la disolución del Partido Político”.

Asimismo la resolución reprochó que en cualquier institución pública o privada “el manejo de los recursos de terceros impone mayores obligaciones, por la responsabilidad que importa el llevar un control de los gastos precisando en qué se utilizaron; aspecto mínimo que el Partido Político Comunes no ha estado en condiciones de realizar respecto a las partidas cuestionadas por el Servicio Electoral”. Esa exigencia, aseguran, “debe constituirse en el estándar básico a exigir a toda institución que utiliza fondos estatales”.