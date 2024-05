Comisión del Senado aprueba elección de dos días para octubre: Sala votará este viernes

La Comisión de Gobierno del Senado aprobó esta jornada la realización de las próximas elecciones municipales y regionales de octubre en dos días. La iniciativa se votará en la Sala de la Cámara Alta este viernes.

El mensaje enviado por el Presidente Gabriel Boric -que cuenta con suma urgencia- busca “perfeccionar el sistema electoral” y permitir la elección en dos días, anticipándose a los efectos que pudiera generar en los locales de votación debido a la cantidad de candidatos por los cargos a escoger, con el factor de voto obligatorio que regirá para estos comicios.

En ese sentido, la Comisión de Gobierno del Senado respaldó la iniciativa presidencial por cuatro votos a favor y uno en contra -de la senadora de la UDI, Luz Ebensperger- quien durante la tramitación ha manifestado sus reparos con la mantención del feriado irrenunciable del día domingo 27 de octubre.

A la hora de argumentar su voto, la senadora Ebensperger sostuvo que “tengo una convicción de valorar en forma extraordinaria lo que es y lo que ha sido en la historia de nuestro país del Servel y todos los procesos eleccionarios y creo que una elección en dos días, lo pone en riesgo”.

A favor votaron la senadora Paulina Vodanovic (PS), Esteban Velásquez (FRVS), Carlos Kuschel (RN) y Ossandón (RN).

El presidente de la comisión de Gobierno, el senador Manuel José Ossandón, aseguró al respecto que “yo nunca he estado de acuerdo con la elección en dos días, pero no hay piso político para mi posición. Por eso yo aprobé en general este proyecto, con el apoyo del Servel, para hacer las cosas bien. Sin embargo, vamos a presentar una indicación para que los dos días (en que se realicen los comicios) no sean feriados -como lo llaman- irrenunciables o con restricciones para cierto comercio, sino que sea un feriado normal, para que no perjudique el comercio y se hagan bien las cosas”.

Durante la discusión, Ossandón señaló que las diferencias radican en tres temas, pero que precisamente el tema de los feriados era uno de ellos, para lo cual se presentará una indicación en Sala.

“Ojalá este proyecto salga bien y a término. Y esperando, que el gobierno cumpla el compromiso que de ingresemos un nuevo proyecto largo, porque todos los temas cuando hay diferencias como que se van a la larga, entonces la idea es que nos metamos en esos temas para resolverlo lo antes posible”, afirmó Ossandón.

En ese contexto, la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, aseguró que existe compromiso del gobierno por ingresar una nueva legislación que regule, entre otros, los aspectos el voto obligatorio.

“Hay muchas cuestiones que son parte de lo que mandata la reforma constitucional sobre voto obligatorio que tiene que ser legislado de manera permanente y no transitoria como en este caso de la coyuntura de las elecciones de octubre próximo y el Ejecutivo ha tomado nota de algunas cuestiones que han surgido de este debate y conversación para poder indicar también en algunas cuestiones del proyecto de ley larga”, afirmó.

La subsecretaria Lobos adelantó que “creemos que es muy relevante dado que los plazos pasan muy rápido, que efectivamente, una vez despachado este proyecto coyuntural para las elecciones próximas podamos entrar de lleno a trabajar en ese proyecto de ley larga para estar a tiempo y no estar corriendo como en esta ocasión”.

Para esta iniciativa se propondrá en Sala que el plazo de indicaciones sea hasta el próximo 3 de junio.