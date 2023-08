Michelle Bachelet y su intención de cerrar Punta Peuco: “Di la orden, no se produjo, no me hicieron caso”

La expresidenta Michelle Bachelet, será la primera entrevistada del nuevo programa “CNN 50, Testimonios de la Historia”, que se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El ciclo de entrevistas se estrena este jueves a las 22.00 horas, por CNN Chile.

La Tercera tuvo acceso a un extracto de la conversación, donde la exmandataria se refirió -entre otros tópicos- a su intención de cerrar el penal de Punta Peuco durante su segunda administración.

Bachelet aseguró que ella ordenó el cierre de centro de penitenciario donde están detenidos militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad, pero no se produjo.

“Di la orden, no se produjo, no me hicieron caso, pero…”, dijo de forma entrecortada, con una risa irónica.

Entonces Matilde Burgos le replicó: “No le hicieron caso, pero usted era presidenta…”.

“Sí, pero quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, complementó la expresidenta.

El “no” de Jaime Campos

En su respuesta, aunque no lo dice directamente, Bachelet se refiere a Jaime Campos, quien fuera ministro de Justicia en su segundo mandato.

Según contó en marzo de 2018 el propio Campos -de acuerdo al relato del en ese entonces presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco- él se negó a la orden, incluso frente a la propia Michelle Bachelet.

Dijo que al retirarse el día viernes 9 de marzo de su cartera, al término del segundo mandato de la expresidenta, no habría recibido ni decreto ni orden vinculada a un eventual traslado de presos de Punta Peuco.

La idea, que en todo caso ya estaba lista para ejecutarse, tomó forma el día sábado en la mañana, cuando el ministro del Interior, Mario Fernández, citó a Campos para discutir la posibilidad. El titular de Justicia le dijo que no; que hacer el movimiento a horas que termine el gobierno no tenía sentido y que, tal como ocurrió, no firmaría ningún documento en ese sentido.

Terminada la reunión y alrededor de las 4 de la tarde de ese sábado 10 de marzo, Campos volvió a recibir un llamado: lo citaron a una reunión en La Moneda al día siguiente a primera hora, antes que los ministros se sacaran la última foto con la Presidenta en los patios del Palacio. Es decir, un par de horas antes que se terminara el gobierno.

La reunión, esa vez, no era solo con Fernández: allí estaba la propia Michelle Bachelet, quien insistió con tomar la medida que redestinaría el penal de Punta Peuco a enfermos terminales o en situación vulnerable, poniendo fin a los privilegios de los que gozan los exmilitares condenados por violaciones a los DD.HH que están ahí recluidos.

Entonces, Campos, nuevamente, le dijo que no. E incluso, recalcó -frente a Bachelet- que los reclusos de Punta Peuco califican como enfermos terminales.